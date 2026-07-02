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Najbolji teniser sveta Novak Đoković će u trećem kolu Vimbldona ukrstiti rekete sa Francuzem Arturom Rinderknešom.

Organizatori grend slema u Londonu su objavili satnicu za petak, a srpski teniser će na teren prvi.

To znači da će meč početi u 14.30 časova po srednjoevropskom vremenu.

Novak Đoković - Jibing Vu Vimbldon 2026 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Ovaj duel predstavlja još jednu prepreku na putu našeg šampiona ka osvajanju još jednog trofeja na najprestižnijem grend slem turniru.

Navijači sa nestrpljenjem očekuju da vide kako će se Novak snaći protiv Rinderkneša, a nadaju se novoj pobedi našeg asa.

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Rolan Garos, ulaz u teniski kompleks Izvor: Kurir