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Ovaj duel na programu je od 14.30 časova po srednjoevropskom vremenu, a možete ga gledati na kanalima Arene Sport.

Tekstualni prenos meča možete pratiti uživo na našem sajtu.

1/6 Vidi galeriju Novak Đoković - Jibing Vu Vimbldon 2026 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Iako nikada do sada nisu odmerili snage u pojedinačnoj konkurenciji, Novak Đoković i Artur Rinderkneš imali su „vreo“ duel u martu ove godine. Tada su se sastali u dublu, gde je Novak sa Stefanosom Cicipasom igrao protiv Rinderkneša i njegovog partnera Valentina Vašeroa. Tokom jednog intenzivnog poena, Rinderkneš je napravio pokret reketom dok se Cicipas spremao za udarac, što je dovelo do intervencije sudija i dodeljivanja poena Đokoviću i Cicipasu zbog ometanja.

Tokom provere snimka, Novak je kratko razgovarao sa Francuzem. Ono što je posebno zanimljivo jeste Đokovićev odnos prema Rinderknešu nakon tog meča. Naime, Novak, poznat po svojoj izuzetnoj sportskoj eleganciji, rukovao se sa Francuzem „odsečno“, što je, prema rečima novinara, nešto što govori o tenziji koja je postojala. Ostaje da se vidi kakva će atmosfera biti kada ova dva tenisera izađu na Centralni teren Vimbldona u petak.