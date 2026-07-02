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Treća teniserka sveta Poljakinja Iga Švjontek plasirala se u treće kolo Vimbldona, pošto je posle dva seta pobedila Čehinju Karolinu Pliškovu 6:1, 6:3.

Švjontek će u trećem kolu igrati protiv Aleksandre Eale sa Filipina, koja je danas posle tri seta pobedila Australijanku Maju Džoint 3:6, 6:2, 6:0.

Plasman u treće kolo danas su obezbedile i Amerikanke Ešlin Krueger i Medison Kiz.

(Beta)

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