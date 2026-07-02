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Posle dva sata i tri minuta igre je nemački teniser pobedio Francuza rezultatom 6:1, 6:3, 7:6 i plasirao se u treće kolo Vimbldona.

1/4 Vidi galeriju Aleksander Zverev pravi haos tokom meča protiv Karlosa Alkaraza Foto: William WEST / AFP / Profimedia

Tamo će protivik Zverevu biti Amerikanac Giron.

Zverev je gledao da posao završi što brže može i posle čak tri brejka u prvom setu došao do ubedljivih 6:1 i na najbolji mogući način počinje susret.

Potom je Roaje pokušao da pruži nekakav otpor, ali je brejk u drugom gemu ovog seta bio sasvim dovoljan za lagani trijumf prednost od 2-0 u setovima.

U trećem je Zverev odmah u prvom gemu napravio brejk. Posle toga je Roaje zapravo odigrao sasvim dobro, čak je uspeo i da vrati brejk Zverevu i da povede sa 6:5 na opšte oduševljenje publike.

Izborio je Saša taj-brejk i odmah mini brejkom došao do prednosti koju je sačuvao i asom završim meč..