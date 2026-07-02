Dimitrov, 146. igrač sveta, pobedio je 18. igrača na ATP listi posle tri sata i 18 minuta.
Tenis
GREND SLEM U LONDONU: Dimitrov slavio u četiri seta, Lehečka bez problema prošao dalje
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Bugarski teniser Grigor Dimitrov plasirao se u treće kolo Vimbldona, pošto je večeras posle četiri seta pobedio Čeha Jakuba Menšika 7:6(5), 4:6, 7:5, 6:3.
On će u trećem kolu igrati protiv Italijana Matea Beretinija.
U treće kolo se plasirao i 14. teniser sveta Čeh Jirži Lehečka, nakon što je posle tri seta pobedio Slovaka Aleksa Molčana 6:3, 6:2, 6:4.
Lehečka će u trećem kolu igrati protiv Španca Huame Munara.
Plasman u treće kolo danas su obezbedili i Amerikanac Frensis Tijafo i Kazahstanac Aleksandar Bublik.
(Beta)
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