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Bugarski teniser Grigor Dimitrov plasirao se u treće kolo Vimbldona, pošto je večeras posle četiri seta pobedio Čeha Jakuba Menšika 7:6(5), 4:6, 7:5, 6:3.

On će u trećem kolu igrati protiv Italijana Matea Beretinija.

U treće kolo se plasirao i 14. teniser sveta Čeh Jirži Lehečka, nakon što je posle tri seta pobedio Slovaka Aleksa Molčana 6:3, 6:2, 6:4.

Lehečka će u trećem kolu igrati protiv Španca Huame Munara.

Plasman u treće kolo danas su obezbedili i Amerikanac Frensis Tijafo i Kazahstanac Aleksandar Bublik.

(Beta)

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