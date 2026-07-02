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Srpski teniser Novak Đoković pozvao je javnost da prestane da kritikuje Serenu Vilijams posle njenog povratka na teren na Vimbldonu, istakavši da bi ljubitelji tenisa trebalo da uživaju u prilici da ponovo gledaju jednu od najvećih igračica svih vremena.Vilijams je početkom sedmice odigrala prvi singl meč posle gotovo četiri godine pauze i poražena je u prvom kolu od Australijanke Maje Džoint 6:3, 6:7 (6), 6:3.

1/4 Vidi galeriju Novak Đoković i Serena Vilijams Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, SMG / Zuma Press / Profimedia

"Ljudi uvek očekuju da budete na svom najboljem nivou, jer su navikli da godinama dominirate. Serena ima 44 godine i dvoje dece. Normalno je da još nije na svom maksimumu, posebno kada toliko dugo nije igrala. Ljudi bi trebalo malo da se smire sa kritikama i osuđivanjem. Hajde da uživamo u njenoj veličini, u tome ko je ona i šta predstavlja za naš sport", rekao je Đoković.

"To što je odlučila da se vrati i ponovo zaigra neverovatan je dar za naš sport. Umesto da spekulišu i kritikuju, ljudi bi trebalo da uživaju u tome što mogu da gledaju jednu od najvećih svih vremena", dodao je Đoković.

Vilijams je na Vimbldonu dobila specijalnu pozivnicu za nastup u singlu i dublu, a još nije poznato da li će igrati u konkurenciji parova zajedno sa starijom sestrom Venus Williams. Serena je rekla da je tokom meča protiv Džoint osetila bol u desnom kolenu, ali se nada da će ipak nastupiti u dublu.

Đoković je rekao da bi voleo da Vilijams nastupi i na Ju Es openu.

"Nadam se, zbog tenisa i svih nas, da ćemo je gledati još. Pretpostavljam da bi US Open bio mesto na kojem bi želela da igra. Bilo bi sjajno za nju i za ceo sport da nastupi na svom domaćem grend slemu", rekao je Đoković.

Srpski teniser je u drugom kolu Vimbldona pobedio Stefanosa Cicipasa u tri seta, dan pošto je pratio Serenin meč na Centralnom terenu.