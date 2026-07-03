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Uvodni dani Vimbldona tradicionalno donose pregršt zanimljivih priča sa konferencija za medije, a naročito su govorljivi – pobednici. Dok jedni pričaju o taktičkim prilagođavanjima, drugi otkrivaju svoje neobične navike van terena – a tu se svakako ne zaustavljaju.

Aktuelni šampion Rolan Garosa, Aleksander Zverev plasirao se u narednu rundu i poručio da mu zdravstveni problemi ne kvare planove u Londonu, uprkos očiglednim simptomima alergije.

„Sve je isto kao i uvek. Nos mi jeste malo zapušen, ali ponavljam – neću umreti od toga. To ne utiče na moju igru, sasvim sam dobro”, jasan je bio Nemac.

Zverev je istakao da se njegov mentalni sklop drastično razlikuje u odnosu na prošlu sezonu:

„Generalno gledano, ove dve godine ne mogu da se porede. Prošle sezone sam se ozbiljno mučio sa tenisom i nisam igrao dobro. Ove godine dolazim kao šampion Rolan Garosa. Samim tim, mentalitet je potpuno drugačiji, a i igra je na višem nivou. Naravno, nadam se da ću nastaviti sa dobrim partijama.”

1/4 Vidi galeriju Masters Majami, Aleksandar Zverev Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Novinare je zanimalo i njegovo mišljenje o predlogu Arine Sabalenke, koja je javno zatražila da Vimbldon promeni pravila i dozvoli igračima da dovode kućne ljubimce u kompleks. Zverev, kao veliki ljubitelj pasa, sa osmehom je podržao tu ideju:

„Da, to bi bilo lepo. Mislim da bi psi mnogo više uživali na ovoj travi nego na šljaci Rolan Garosa. Doduše, to bi moglo da napravi i mali problem na terenu (smeh). Lično imam četiri psa: dva pudla su kod mojih roditelja, a dva jazavičara su sa mnom i mojom partnerkom.

Oni su sasvim srećni u kući, na travi i u dvorištu, tako da se ja ne bunim, iskreno.”

Amerikanac Tejlor Fric danas je “pokidao” u pobedi u tri seta protiv zemljaka Kipsona, pa se rasterećeno pričalo o tome kako se nosi sa teškim trenucima u karijeri:

„Nikada nisam doživeo poraz posle kojeg bih poželeo da napustim sport. Moje misli jednostavno ne idu u tom smeru. Moj proces izgleda tako što pritisnem 'reset': pojedem nešto “nezdravo”, prevarim samog sebe u režimu ishrane, odmorim dan-dva, i onda se ponovo osetim spremnim i motivisanim za rad”, ispoveda nam se on.

Fric je slikovito opisao svoje nezdrave navike koje mu služe kao pogonsko gorivo za povratak:

„Kada sam lenj i kada se hranim nezdravo dan ili dva nakon poraza, to me zapravo natera da se ponovo osetim kao gubitnik. Upravo taj osećaj me strašno motiviše da se vratim na teren, treniram, napredujem i radim na stvarima koje škripe. Uvek imam tačnu sliku u glavi šta je pošlo po zlu u meču i zašto sam izgubio. Kada prođu ti dani sa lošim navikama – video-igricama, lošim snom i brzom hranom – spreman sam za ozbiljan rad”, dodaje on.

1/4 Vidi galeriju Tejlor Fric Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia, Larry Marano / INSTAR Images / Profimedia, HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Prvi reket SAD se osvrnuo i na potencijalnu opasnost koju Dženson Bruksbi može predstavljati za Janika Sinera sutra:

„Dženson je očigledno veoma neobičan igrač. Sećam se našeg meča u Tokiju prošle godine, bio sam impresioniran njegovim nivoom igre. Neverovatno dobro je kontrolisao moju brzinu i snagu udaraca. A upravo to – snažni udarci sa osnovne linije – jeste ono što ga čeka protiv Sinera. Ako se sa Janikovim loptama bude nosio kao sa mojim u Tokiju, biće to veoma zanimljiv meč u razmenama”, kaže nam on, i dodaje da će servis krojiti sudbinu tog duela:

„Ne znam koliko trava pomaže Bruksbijevom servisu, ali mislim da će se tu lomiti meč. Janik je strahovito unapredio svoj servis u poslednjih par godina, postao je vrhunski server i biće ga jako teško brejkovati. Sa druge strane, Janik će sigurno uspevati da vrati mnogo više riterna u teren.”

Mladi španski teniser Rafael Hodar nesporna je zvezda dela sezone na šljaci, ali mu i na vimbldonskoj travi ide sasvim dobro na prvencu. Izazovi ove tranzicije za njega su posve novo iskustvo…

„Teško je, jer nemate mnogo vremena da restartujete um i prilagodite se potpuno novoj podlozi. Istina je da prvi put u životu igram na travi. Kada sam počinjao ovu sezonu na šljaci, situacija je bila lakša jer sam na njoj odrastao i odigrao gomilu mečeva kao mlađi. Sada se jednostavno trudim da se adaptiram.”

Hodar je optimista zahvaljujući dobrim pripremama:

„Imao sam odličnu nedelju priprema ovde na Vimbldonu pre početka turnira i to mi daje samopouzdanje. Pokušaću da dam sve od sebe. Naravno, svestan sam da je svaki protivnik izuzetno težak i da za pobedu morate igrati na najvišem nivou tokom celog meča.”

Njegovo ime neizbežno privlači poređenja sa legendarnim sunarodnikom:

„Rafa Nadal je moj teniski uzor još od malih nogu. Gledao sam sve njegove mečeve, Grend slemove i sve velike pobede koje je ostvario tokom karijere. Izuzetno je inspirativno za nas mlade igrače iz Španije kada vidimo šta su Rafa, pa sada i Karlos Alkaraz, uspeli da urade na ovoj sceni. Oni su naši idoli i preponosni smo što dolazimo iz iste zemlje.”

Prošlogodišnja finalistkinja Amanda Anisimova danas je morala da se “čupa” u drugom i taj-brejku trećeg seta protiv sunarodnice Kenin, potvrdivši prognoze da će ovaj sveamerički duel obilovati brojnim izazovima. U skladu sa tim, Amanda nam otkriva svoj recept za bežanje od teniskog pritiska – vožnju čuvenim londonskim metroom.

„Zapravo sam se vozila metroom već prvog dana kada sam stigla, ali samo zato što me je mrzelo da pešačim. Trebalo je da odšetam nazad, ali sam na kraju sela u voz za samo jednu stanicu”, uz osmeh priznaje Anisimova. Zašto je popularni “tjub” toliko zanimljiv za nju?

„Meni je to zabavno jer u Majamiju nemam tu priliku, tamo stalno vozim automobil što zapravo mrzim. Zato u gradovima gde je voz opcija – iako znam da to zvuči čudno – ja to vidim kao vid zabave i nešto što obično radim sama. To je odličan način da se 'isključim' i skrenem misli sa tenisa. Metro za mene znači da idem negde, da istražujem, i uvek ga povezujem sa slobodnim vremenom. U načelu, ovde se osećam sjajno – i za mene je Vimbldon je definitivno jedan od opuštenijih turnira u kalendaru, a to je nešto u čemu zaista uživam”, ističe ona.

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