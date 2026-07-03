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Prvi petak na Vimbldonu je prva velika prekretnica za dalji tok turnira, a glavni favoriti u gornjem delu žreba – braneći šampion Janik Siner i sedmostruki Novak Đoković pred sobom imaju dosta različite izazove.

Novak Đoković se danas vraća na Centralni teren u prvom terminu (14:30 po našem vremenu) gde će odmeriti snage sa Arturom Rinderknešom, a ulog je još jedna zlatna stranica vimbldonske istorije. Ukoliko Đoković danas pobedi, zabeležiće svoju 105. pobedu na Vimbldonu i izjednačiće rekord Rodžera Federera po broju dobijenih mečeva u muškom singlu na ovom turniru. Federer i Martina Navratilova (koja ima 120 singl pobeda) jedini su teniseri sa više pobeda od Novaka na londonskoj travi. Đoković takođe juri svoju 407. pobedu na Grend slemovima kako bi produžio sopstveni istorijski rekord po broju dobijenih mečeva na četiri najveća turnira u muškoj i ženskoj konkurenciji. Podsećamo, on je samostalni vlasnik ovog rekorda postao na Rolan Garosu 2024. godine kada je u osmini finala pobedio Fransiska Serundola i upisao 370. trijumf, prestigavši Federera.

Novak želi da se plasira u osminu finala Vimbldona po 18. put, čime bi izjednačio još jedan Federerov rekord u Open eri na putu do takođe osmog izjednčavajućeg vimbldonskog trofeja i – nadamo se – nenadmašne 25. Grend Slem titule. U Francuzu će Đoković imati “hibridnog” protivnika ako ga poredimo sa Vuom i Cicipasom – ne tako brzog “tempo-igrača” nalik Kinezu, niti sa potencijalom da ga toliko iznenadi stilom igre, ali svakako znatno fokusiranijem i stabilnijih udaraca od Cicipasa, uz veliki servis i pouzdane forhende i (dvoručne) bekhende sa osnovne linije. Artur ima jednu veliku slabost – “kratak fitilj” – i zbog toga treba očekivati da će Novak “bombardovati” njegov bekhend u nameri da ga rastroji u svakom potrebnom smislu.

1/6 Vidi galeriju Novak Đoković - Jibing Vu Vimbldon 2026 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Artur Rinderkneš, s druge strane, ima izuzetno težak zadatak u prvom meču u karijeri sa Đokovićem. Da bi zaustavio osvajača 24 Grend slem titule, Francuz će morati da ponovi partiju iz prošle godine kada je upravo u Londonu šokirao Aleksandera Zvereva u pet setova – što mu je do danas jedina pobeda nad Top 10 igračem na Grend slemovima. Plasmanom u treće kolo, Rinderkneš je izjednačio svoj najbolji rezultat na Vimbldonu, kada je prošle godine je pobedio Zvereva i Garina u pet setova pre nego što ga je zaustavio Majćšak. Njegov najbolji Grend slem rezultat u karijeri ostaje osmina finala na US Openu 2025. godine.

Aktuelni šampion Janik Siner nije briljirao do sada u Londonu, a danas će na tapetu biti plasman u osminu finala petu godinu zaredom – i brojni drugi važni uspesi. Italijanu je ovo šesto učešće na Vimbldonu i 27. Grend slem u karijeri. Prošle godine Siner je podigao svoj prvi vimbldonski pehar pobedivši u finalu Karlosa Alkaraza, čime je postao prvi Italijan u istoriji (u muškoj ili ženskoj konkurenciji) sa singl titulom u Londonu. Tim finalom postao je 11. igrač u Open eri koji je igrao finale na sva četiri Grend slema (Alkaraz je postao 12. nakon što je ove godine stigao do finala Australijan Opena). Siner sada želi da postane tek 10. čovek u Open eri koji je odbranio titulu na Vimbldonu.

Siner vodi sa 1:0 u mečevima protiv Džensona; jedini put igrali su u polufinalu Vašingtona u avgustu 2021. godine kada je Italijan slavio sa 7:6(2), 6:1 (Siner je tada bio 24, a Bruksbi 130. na svetu). Zanimljivo je da Siner nikada na Grend slemu nije izgubio od igrača koji je rangiran tako nisko kao Bruksbi (trenutno br. 81). Najniže rangirani teniser koji ga je pobedio na Grend slemovima je Danijel Altmajer (br. 79 na Rolan Garosu 2023), dok je na Vimbldonu to bio Marton Fučovič (br. 48 u prvom kolu 2021). Mogao je to pre 4 dana biti i 50. igrač sveta Miomir Kecmanović – ali da se ne vraćamo sada na tu bolnu temu…

1/11 Vidi galeriju Janik Siner - Miomir Kecmanović, Vimbldon, prvo kolo Foto: Ben Whitley / PA Images / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Dženson Bruksbi je jedan od čak sedam Amerikanaca u trećem kolu. On je do ove faze stigao ubedljivim pobedama nad Aleksandrom Vukićem i Inasijem Buseom. Izjednačio je svoj najbolji rezultat na Vimbldonu, a pre ovog turnira je prekinuo niz od osam uzastopnih poraza na ATP nivou. Bruksbi je poznat kao dobar igrač na travi, pošto je u karijeri igrao dva ATP finala na ovoj podlozi (Njuport 2021. i Istborn 2025. kao srećni gubitnik), i poseduje sva oružja kojima bi današnji meč mogao da učini veoma teškim za Sinera – a ako bude dovoljno verovao u svoje snažne i varirajuće servise i probojne, ravne udarce sa osnovne linije (koji će nisko odskakati i mučiti vižljastog Italijana da se saginje za njih) – možda mu se smeši i najveća senzacija ovogodišnjeg turnira.

Treći nosilac Feliks Ože-Alijasim danas igra svoj prvi meč na Centralnom terenu ove godine protiv Amerikanca Majkla Ženga. Kanađanin želi da se plasira u osminu finala po drugi put u karijeri (najbolji rezultat mu je četvrtfinale iz 2021. godine). Feliks ima izuzetan skor protiv kvalifikanata na Grend slemovima (dobio je 7 od 9 mečeva), a trenutno je u nizu od osam uzastopnih pobeda protiv igrača iz kvalifikacija na ATP nivou. Ipak, oprez je neophodan – jedina dva poraza od kvalifikanata na Grend slemovima doživeo je na Australijan Openu (od Gulbisa 2020. i Karaceva 2021).

Njegov protivnik Majkl Ženg je bivša koledž zvezda i trenutno se nalazi u nizu od pet pobeda (uključujući tri runde kvalifikacija). Ženg odlično poznaje ove terene jer je 2022. godine igrao finale Vimbldona u juniorskoj konkurenciji. Ove godine je debitovao na Grend slemovima u Australiji (pobedio Kordu u pet setova), uspešno je prošao i kvalifikacije na Rolan Garosu – i već ima sjajan osećaj za ovdašnju travu na kojoj bi danas mogao da bude autor nove turnirske i druge najveće senzacije dana.

Danas su u akciji dva devetnaestogodišnja talenta – Španac Rafael Hodar (protiv Šintara Močizukija) i Brazilac Žoao Fonseka (protiv Romana Safijulina), kome se u slučaju pobede smeši repriza meča sa “najvećim svih vremena” na podlozi na kojoj neće imati toliko vremena za reakciju kao što je imao u velikoj pobedi u trećem kolu Rolan Garosa.

Ako i Hodar i Fonseka pobede, biće to prvi put od 2006. godine da su dva tinejdžera stigla do osmine finala Vimbldona (tada su to učinili Novak Đoković i Endi Marej). S obzirom na to da su obojica bili u osmini finala i na Rolan Garosu prošlog meseca, to bi bio prvi put u poslednjih 20 godina da dva tinejdžera vežu osmine finala na dva uzastopna Grend slema (Đoković i Monfis u Parizu, pa Đoković i Marej u Londonu te 2006. godine).

Sa 19 godina i 298 dana, Hodar bi mogao postati najmlađi igrač u osmini finala Vimbldona od Alkaraza (2022). Takođe, ima priliku da postane tek četvrti španski tinejdžer u Open eri sa više Grend slem osmina finala (uz Alkaraza, Nadala i Robreda). Njegov rival Močizuki je jedan od tri kvalifikanta u trećem kolu, a sa svojim drugarima bi mogao da ostvari takođe jedinstven istorijski uspeh plasmanom u osminu finala ovog turnira.

Sa 19 godina i 325 dana, Fonseka želi da postane tek peti Brazilac u istoriji u osmini finala Vimbldona (prvi posle Andrea Saa 2002. godine) i tek šesti Brazilac sa više Grend slem osmina finala u istoriji (prvi od Gustava Kuertena 1999). Ipak, morao bi biti oprezan da ne potceni Rusa – koji je kao nagradu za sjajan niz u kvalifikacijama ostvario pobedu nad sunarodnikom Rubljovom i snažno gazi dalje, rasterećen svih vrsta pritiska.

Danil Medvedev i Jan-Lenard Štruf igraju svoj jubilaran, 10. međusobni meč na ATP turu, a treći na Grend slemovima. Interesantno je da su se oba prethodna Grend slem duela odigrala upravo na Vimbldonu, i oba puta je Medvedev slavio nakon maratona u pet setova. Ipak, Štruf je svoju jedinu pobedu protiv Medvedeva na travi ostvario u Haleu 2021. godine.

Medvedev, čiji su najbolji rezultati u Londonu polufinala iz 2023. i 2024. godine (oba puta poražen od Alkaraza), traži svoju 19. Grend slem osminu finala u karijeri. S druge strane, iskusni Struf (36 Grend slem učešća) nikada u karijeri nije igrao osminu finala Vimbldona. Nemac je poznat kao maratonac – u prva dva kola je odigrao dva meča u pet setova (protiv Baeza i Nakašime), što mu je drugi put u karijeri da vezuje takve pobede na Vimbldonu (prvi put 2018).

Dvadeset prvi nosilac Tomi Pol predvodi grupu od tri Amerikanca koji danas izlaze na teren. Pol se sastaje sa Hubertom Hurkačem na Terenu broj 2. Ovo je njihov peti međusobni duel (3:1 za Amerikanca), ali prvi na Grend slemu i na travi (prethodna četiri igrali su na Mastersima). Pol traži svoju treću vimbldonsku osminu finala (prošle godine je ispao u četvrtfinalu od Alkaraza), dok se Hurkač vraća na turnir nakon što je prošle godine propustio Vimbldon zbog povrede leđa. Poljakov najbolji rezultat na Grend slemovima je upravo polufinale Vimbldona iz 2021. godine, kada je u četvrtfinalu eliminisao Rodžera Federera.

Ukoliko pet od sedam Amerikanaca prođe u osminu finala, biće to najbolji rezultat za muški tenis SAD na Grend slemovima još od US Opena 1995. godine. Ako svih sedam prođe dalje, biće to najbrojnija američka kolonija u osmini finala Vimbldona još od 1989. godine.

Treći meč u karijeri danas igraju Davidovič-Fokina i Fučovič (1:1), gde Mađar priželjkuje reprizu iz prošle godine kada je kao „srećni gubitnik” stigao do trećeg kola. Davidovič Fokina u London stiže sa puno samopouzdanja nakon što je prošle nedelje u Majorci osvojio svoju prvu ATP titulu u karijeri – i ističe snažnu kandidaturu za suparnika Novaka Đokovića u četvrtfinalu ovog turnira, što bi za obojicu bio veliki dan. No, sačekajmo u strpljenju do tada – jer brojni izazovi slede…

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