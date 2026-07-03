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Srpski teniser Novak Đoković izborio je plasman u osminu finala Vimbldona, pošto je posle četiri seta pobedio Francuza Artura Rinderkneša 7:5, 6:4, 1:6, 7:6(4).

Upitan da li planira da obori i rekord Martina Navratilova sa 120. trijumfa na Vimbldonu, Đoković je dao zanimljiv odgovor.

"Nakon 120 ćete naći nekog drugog... To što sam pravio istoriju je nešto posebno, naročito na ovom mestu koje sam sanjao od detinjstva. Ne razmišljam o tome, samo hoću da pobedim na meču koji se igra tog dana. Bio sam napetiji nego inače. Mogli bismo Rodžer i ja da se odmerimo za 106. pobedu. Neka dođe", rekao je Đoković.

Govorio je i o samom meču.

"Malo sreće, malo umeća. Zaista bez greške taj-brejk. Servirao sam izuzetno, tokom većeg dela sam se mučio. To je i zbog njegovog kvaliteta. Veoma je visok, udara odlično servise. Zaslužuje aplauz. Nikada nisam igrao pre sa njim. Vrhunski igrač koji nema šta da izgubi. Ne podleže atmosferi. Vrlo tesan meč. Iznašao sam način da ga dobijem u odlučujućem gemu", dodaje Novak.

Nakon poslednjeg poena oba tenisera su završila na zemlji.

"Video sam da se okliznuo i da je pao. Samo sam pomislio: ‘Ostani dole‘. Bilo je dosta nadigravanja, igra mačke i miša. Često je bio na mreži, menjao je ritam. Ima raznovrsnu igru. Izbacio me iz komforne zone. Laknulo mi je što sam prošao dalje".

1/9 Vidi galeriju Novak Đoković - Artur Rinderkneš, 3. kolo Vimbldona Foto: Glyn KIRK / AFP / Profimedia, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia