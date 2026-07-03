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Novak Đoković je uspešno preskočio još jednu prepreku na Vimbldonu.

Nole je u četiri seta (3:1) bio bolji od francuskog tenisera Artura Rinderkneša.

Novak Đoković - Jibing Vu Vimbldon 2026 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Naredni rival Đokovića, u osmini finala, biće Rus Roman Safiulin.

Taj meč na proigramu je u nedelju, 5. jula.

Do sada su Novak i Safilulin tri puta odmerili snage, a Đoković je bez poraza u duelu sa Rusom.

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BONUS VIDEO:

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Novak Đoković se poklonio posle poena na mreži na Vimbldonu protiv Rinderkneša Izvor: TV Arena sport/Screenshot