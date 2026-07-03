Novak Đoković se priprema za duel sa Romanom Safiulinom na Vimbldonu. Meč je zakazan za nedelju, 5. jula.
osmina finala
POZNAT NAREDNI RIVALA NOVAKA NA VIMBLDONU! Evo ko i kada izlazi na crtu Đokoviću u Londonu!
Slušaj vest
Novak Đoković je uspešno preskočio još jednu prepreku na Vimbldonu.
Nole je u četiri seta (3:1) bio bolji od francuskog tenisera Artura Rinderkneša.
Novak Đoković - Jibing Vu Vimbldon 2026 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia
Vidi galeriju
Naredni rival Đokovića, u osmini finala, biće Rus Roman Safiulin.
Taj meč na proigramu je u nedelju, 5. jula.
Do sada su Novak i Safilulin tri puta odmerili snage, a Đoković je bez poraza u duelu sa Rusom.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši