Prvi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se u osminu finala Vimbldona, pošto je posle tri seta pobedio Amerikanca Džensona Bruksbija 6:4, 6:3, 6:4.
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NA VIMBLDONU SVE UZBUDLJIVIJE: Siner sigurno do osmine finala, Medvedev eliminisan
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On je pobedio 81. igrača na ATP listi posle dva sata i 15 minuta.
Siner će u osmini finala igrati protiv Japanca Šinatre Močizukija, koji je danas pobedio Španca Rafaela Hodara 3:1.
U osminu finala se plasirao i Nemac Jan-Lenard Štruf, nakon što je danas posle tri seta pobedio devetog tenisera svet Rusa Danila Medvedeva 7:6(4), 7:6(5), 7:5.
Štruf, 74. igrač na ATP listi, pobedio je posle dva sata i 52 minuta.
On će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela Hurkač - Pol.
(Beta)
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