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On je pobedio 81. igrača na ATP listi posle dva sata i 15 minuta.

Siner će u osmini finala igrati protiv Japanca Šinatre Močizukija, koji je danas pobedio Španca Rafaela Hodara 3:1.

U osminu finala se plasirao i Nemac Jan-Lenard Štruf, nakon što je danas posle tri seta pobedio devetog tenisera svet Rusa Danila Medvedeva 7:6(4), 7:6(5), 7:5.

Štruf, 74. igrač na ATP listi, pobedio je posle dva sata i 52 minuta.

On će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela Hurkač - Pol.

(Beta)

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