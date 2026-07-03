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Uz dužno poštovanje svim rivalima – a današnji Artur Rinderkneš to svakako zaslužuje – uglavnom je Novak taj koji ih “časti” nekim lošim prvim setom, padom u igri kada se najmanje nadate (izgubljeni treći set za 18 minuta), izrazima nervoze i nezadovoljstva (udaranje u butinu reketom na klupi “a la Rubljov”, komentari “katastrofalno” prema svom boksu) i neiskorišćenim prilikama (na primeru od danas – 6 od 9 brejk-lopti). A onda nastupi neka bravura i serija virtuoznih poteza koje samo on može da priredi – i egzaltacija i radost “in extremis”. Iako danas srećom to nije slučaj – jer je Francuz u odlučujući taj-brejk ušao ionako anksiozan, servirajući da ostane u meču (zbog čega je bilo važno uzeti taj 1 gem u takvom trećem setu) – palile su se crvene lampice i pre, a požar buknuo pre nekoliko nedelja kada je dozvoljeno Fonseki da se vrati u meč posle 0:2 i eliminiše ga u trećem kolu Rolan Garosa.

Kako smo danas taj scenario izbegli posle “samo” 181 minuta - đuskalo se sinhronizovano sa Tarom, Stefanom i ekipom iz boksa (“mogao sam to i bolje, moram da vežbam), hvalio se protivnik (“raznovrstan, sjajan, izbacio me je iz zone komfora”), izazivao se Rodžer čijih 105 pobeda ovde je danas izjednačio (“predlažem duel sa Rodžerom da razjasnimo to oko 106.”), evocirala se istorija (120 pobeda Martine Navratilove i ko bi to mogao da nadmaši) – ali se i lamentiralo nad godinama (“svaki dan donosi nešto drugo I nepredvidljivo, okolnosti nisu bile tako dobre kao u drugom kolu”) – i sve u zdravlje i veselje, naravno.

Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Uz to, žreb se i dalje otvara – jer u njemu u narednom kolu neće biti Fonseke (već Safiulina, 3:0 na betonu i šljaci) a u četvrtfinalu jedan od četvorice igrača koji ukupno imaju 2 pobede nad njim (Fokina – Monte Karlo, Ože-Alijasim – Lejver Kup). Sa druge strane – i Siner je napokon izgledao bolje u trijumfu od 3:0 protiv Bruksbija, a uz njega se u osmini finala nalaze igrači od kojih ima ukupno samo 2 poraza (oba od Hurkača, 2021/2022. godine) i po rangu neuporedivo lakši posao od Novaka (Močizuki 151, Štruf 74, Hurkač 94) – pa je po ovome repriza Melburna iz januara skoro neizbežna. U tom smislu, Novak će verovatno imati fizički neuporedivo zahtevniji posao da pobedi prvo Safijulina (iako možda već umornog posle 6 odigranih mečeva ovde), a zatim letećeg četvrtog igrača sveta Ože-Alijasima (ili još mlađeg Ženga) ili 24. Davidovič – Fokinu (osvojio Majorku u nedelji pred Vimbldon, umor takođe moguć) – pa će nijanse odlučivati o tome koji početni parametri će biti više ili manje izazovni za preiskusnog sedmostrukog šampiona. Siner bi mogao da bude nateran na žestoku borbu protiv Močizukija nalik Novakovom uvodnom meču protiv Vua – ako ga ne “pojede” trema i ambijent Centralnog terena tom prilikom, ali ne bi trebalo očekivati neka veća igračko-taktička iznenađenja od Štrufa ili Hurkača na putu “numero una” ka polufinalu i odbrani titule i trona.

1/9 Vidi galeriju Novak Đoković - Artur Rinderkneš, 3. kolo Vimbldona Foto: Glyn KIRK / AFP / Profimedia, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

U današnjoj Novakovoj igri – osim trenutne demotivacije u trećem setu – stvari su izgledale uglavnom korektno – 68% ubačenog prvog servisa (realizacija 73%) i 67% realizovanih poena na drugi servis, 29 od 39 poena osvojenih na mreži, 16 neiznuđenih grešaka, uz malo konzervativnije reference na riternu (25% ostvarenih poena) i 27 vinera manje od Francuzovih 67 – što znači da je pobeda ostvarena staloženom i kvalitetnijom igrom u odlučujućim poenima. Sa druge strane, Siner je bio veoma dobar na prvom servisu (66% ubačenih, 87% realizovanih) i na riternu (45%) ali veoma loš u procentu realizovanih poena na drugi servis (37%) i lošiji u neiznuđenim greškama (27) i iskorišćenim brejk-loptama (6/13) pa i tu ima nekoliko stvari “za podmazati”.

Kako smo pred početkom prvog vikenda Vimbldona – prava je prilika da timovi obojice asova prionu na rad – jer će, po svemu sudeći – za to imati najveći mogući motiv za tačno nedelju dana od danas…