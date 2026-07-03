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Žurilo se Novaku Đokoviću da preskoči uobičajene formalnosti na konferenciji za medije posle važne pobede od 7:6, 6:4, 1:6, 7:6 nad Arturom Rinderknešom, pa se odmah prešlo na analizu odlučujućeg taj-brejka, koji je Novak odigrao besprekorno…

NOVAK ĐOKOVIĆ: “Taj-brejk očigledno predstavlja situaciju u kojoj je svaki poen od presudnog značaja, i zato je fokus na apsolutno svakom poenu još veći, jer tražite šansu za mini-brejk. Protiv Artura je danas bilo izuzetno teško vraćati servis jer je neverovatno dobro pogađao mesta koja je zamislio, naročito u trećem i četvrtom setu. Nije mi dozvoljavao da uhvatim ritam, stalno je menjao tempo. Ipak, u taj-brejku sam pronašao svoje najbolje servise, što mi je mnogo pomoglo. Potom sam odigrao nekoliko dobrih poena, napravio dva mini-brejka i priveo meč kraju. Sve se svodi na to da ostanete fokusirani na sadašnji trenutak i na ono što možete da kontrolišete. Ali da, bilo je mnogo tenzije i nervoze na terenu. Bilo je teško igrati”, kaže nam Novak, i nastavlja:

“Bio sam i te kako svestan izazova koji Artur predstavlja. Zato možda na terenu nisam delovao onako tečno. Nije bilo onog pravog protoka u igri kao što je to bio slučaj u meču protiv Cicipasa, pre svega jer sam se danas prvi put susreo sa Arturom. Gledao sam ga kako igra, znao sam da je u dobroj formi i mislim da me je to učinilo malo stegnutijim tokom meča. Odigrao je dobro. Smatram da je uradio sve što je mogao da me izbaci iz zone komfora. Bio je to težak meč, ali osećam veliko olakšanje što sam ga prebrodio u četiri seta.”

Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Oduvek si izuzetno efikasno koristio bekhend slajs na travi. Da li se tokom godina promenilo to koliko je lako biti efikasan sa tim udarcem, s obzirom na travu i promene u tehnologiji rekvizita?

NOVAK ĐOKOVIĆ: “U poslednjih 12 meseci sam na različitim turnirima vodio dosta razgovora sa igračima i njihovim trenerima na temu loptica. Svi smo se složili da se od korone nešto promenilo. Nema sumnje da je došlo do promene u proizvodnji i fabrikama u Kini koje snabdevaju uglavnom sve velike proizvođače loptica koje koristimo na turu. Nešto se promenilo, neki materijal više nije isti - i to danas utiče na način na koji loptica reaguje. Ove loptice koje koristimo na ATP turu, pa i na Grend slemovima, postaju sporije u poređenju sa periodom od pre, recimo, 10 ili 15 godina. To znači da slajs više ne ostaje tako nizak kao što je ostajao ranije. I dalje je efikasan, bez sumnje, jer je u pitanju trava. Podloga svakim danom postaje sve lošija kako se igra na njoj, ima mnogo loših odskoka. Ako ste u stanju da odigrate neke „čip” udarce, kratke slajsove ili slično, to je zapravo odlična taktika. Ali, ako vam taj udarac nije potpuno prirodan, nije lako to zahtevati od sebe. To je izuzetno važna varijacija koju jednostavno morate posedovati na travi, i tu nema dileme”, otkriva nam Đoković.



Tokom jedne pauze između gemova lupkao si se po butini, a imao si i trake na ramenu. Hteo sam da proverim u kakvom si fizičkom stanju?

NOVAK ĐOKOVIĆ: “Ništa ozbiljno nije bilo posredi, već sam samo pokušavao da probudim mišiće. Ponekad se iz nekog razloga jednostavno „ugase”. Pokušavao sam da podignem svoj duh, da podignem energiju. Nekada uradim to, nekada nešto drugo, zavisi šta mi je u tom trenutku potrebno da bih se pokrenuo. Ali zaista, da budem iskren, ništa ozbiljno. Telo se za sada oseća sasvim u redu”, uverava nas Novak.

1/9 Vidi galeriju Novak Đoković - Artur Rinderkneš, 3. kolo Vimbldona Foto: Glyn KIRK / AFP / Profimedia, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia



Meč je bio izuzetno zabavan za gledanje. Bilo je nekoliko padova, bacanja, na kraju si se poklonio publici i poslao poljubac ka nebu. Da li ti je oduvek bilo važno da zabaviš publiku, da meču dodaš taj teatralni element?

NOVAK ĐOKOVIĆ: “Mi smo takođe deo industrije zabave. Na kraju krajeva, trudite se da pružite kvalitet ljudima koji kupe karte i dođu da vas gledaju kako igrate tenis. Uvek sam se trudio da na ovaj ili onaj način uspostavim interakciju sa publikom, i tokom karijere sam imao mnogo razmena sa tribinama - i dobrih i loših. Ponekad imate mečeve u kojima jednostavno pokušavate da isključite sve i svakoga oko sebe i da uopšte ne obraćate pažnju. A ponekad, ako se desi da neko u publici zaprosi devojku i vi to vidite, mislim da je to lep trenutak da kažete nekoliko reči. Oni će to pamtiti celog života – kao što se desilo, mislim, u mom prvom ili drugom meču ovde. Znate, sami ste na terenu, ima tu mnogo emocija sa kojima morate da se nosite i kojima morate da upravljate, i teško zadržati sve to u sebi. Pretpostavljam da su neki igrači izražajniji od ostalih…”



Na Rolan Garosu si govorio o potrebi za štednjom energije. Kako se osećaš ovde? Kakva ti je situacija sa energijom sada u poređenju sa Rolan Garosom?

NOVAK ĐOKOVIĆ: “Sigurno je da se osećam bolje, svežije. Imam više energije sada nakon tri meča nego što sam imao u Parizu. To je i normalno i logično za očekivati, s obzirom na razliku u podlozi, kao i na fizički napor koji zahtevaju poeni i trud koji se mora uložiti u svaki udarac sa top-spinom na šljaci. Ovde je potpuno drugačije, ali sve to ne znači da ne trošim energiju na terenu, I što dublje budem išao na turniru, očigledno je da ću fizički biti manje svež, ali trudim se da to održavam na optimalnom nivou. Ali, kao što rekoh, nemam većih problema i osećam se dobro”, potvrđuje on.

Foto: Glyn KIRK / AFP / Profimedia



Danas je viđeno mnogo dugih poena. Uspevao si da izađeš kao pobednik iz tih situacija – on bi izašao na mrežu, a ti bi ga lobovao. Kako si uspevao da pronađeš prava rešenja u tim trenucima?

NOVAK ĐOKOVIĆ: “Njegova raznovrsnost je bila veliki izazov za mene, jer danas nemamo previše igrača koji se podjednako dobro osećaju unutar terena, na mreži, ali i iza osnovne linije. On je prilično svestran igrač. S obzirom na svoju visinu, kreće se odlično. Ima neke zanimljive „čip” udarce, od slajsova u odbrani, preko forenda i bekhenda. Očigledno, ima ogroman servis. Visok je momak, izbacuje loptu daleko napred i udara servis brzinom od 214 kilometara na čas. Dešavalo se da ja još uvek nisam ni riternirao, a on je već bio na mreži.”

“Prilično je zastrašujuće kada naspram sebe imate nekoga tako krupnog, ko sjajno servira i stalno juri na mrežu. Pokušava da vam oduzme vreme za udarac i da vas izbaci iz zone komfora. Danas je odlično sproveo svoju taktiku, u to nema sumnje. Bio je to težak, zaista težak meč za mene i neugodan protivnik. U pravu ste, bilo je dosta poena koji su ličili na igru mačke i miša, ali to sam i očekivao. Moglo je da se vidi od samog starta – odmah na početku je odigrao skraćenu loptu u situaciji koja je bila kao „zicer”, forhend sa sredine terena gde bi 99% igrača verovatno išlo na viner i krenulo na mrežu. On je odigrao drop-šot. Pa onda izađe napred, pa se povuče nazad. Ima veliku raznovrsnost i na prvom i na drugom servisu. Zapravo, dosta puta je izlazio na mrežu i posle drugog servisa, igrao servis-volej, što je iznenađujuće. Odigrao je nekoliko fantastičnih voleja koji su, iskreno, bili izvanredni. Zaista je vešt i snalažljiv sa svih delova terena, i bio je iuzetno, izuzetno težak protivnik za treće kolo”, hvali Francuza Đoković.

Foto: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Koliko na radost koju kod tebe vidimo na kraju ovih mečeva utiče činjenica da imaš decu koja su sada u godinama kada mogu to u potpunosti da razumeju i cene? Kolika je to nagrada za tebe?

NOVAK ĐOKOVIĆ: “Pre svega, to je olakšanje što je meč završen i što sam pobedio (smeh). Zatim, naravno, odmah sam uspostavio kontakt očima sa svojom porodicom – posebno sa decom, koja su i danas bila veoma glasna. Mogao sam da im čujem glasove. Zaista daju sve od sebe da podrže tatu”, zahvalan je Novak, i nastavlja:

“Sinoć mi je ćerka pokazala nekoliko plesova ovih tinejdžerskih pop grupa i slično, pa smo pokušali da uvežbamo koreografiju. Jedva čekam da se vratim kući i da je pitam kako sam to izveo. Sudeći po njenom izrazu lica dok me je gledala, i nije bilo baš sjajno (smeh). To je moj način komunikacije sa decom nakon meča, želim da ih usrećim. Trudim se da ove trenutke ne uzimam zdravo za gotovo jer su veoma retki i posebni. Istinski sam blagosloven što moja deca već godinama mogu da me gledaju kako igram na Centralnom terenu Vimbldona. Svesni su šta se dešava, prate sve – i to je blagoslov za mene”, iskren je naš as.