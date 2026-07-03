Sabalenka je pobedila 31. igračicu na WTA listi posle sat i 33 minuta.
Tenis
SABALENKA RUTINSKI: Beloruskinja počistila Ostapenko za osminu finala Vimbldona
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Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se u osminu finala Vimbldona, pošto je posle dva seta pobedila Letonku Jelenu Ostapenko 6:4, 6:4.
Sabalenka je četiri puta oduzela servis protivnici, koja je napravila dva brejka.
U osmini finala Sabalenka će igrati protiv Naomi Osake iz Japana.
Plasman u osminu finala danas su obezbedile i Čehinja Karolina Muhova i Barbora Krejčikova.
(Beta)
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