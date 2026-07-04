Slušaj vest

U šesnaestini finala Vimbldona očekuje nas nastavak nedavnog okršaja sa pariske šljake. Srpsko-kazahstanska kombinacija, Aleksandra Krunić i Ana Danilina, ponovo će ukrstiti rekete sa neugodnim ukrajinskim duom koji čine Anhelina Kalinina i Dajana Jastremska.

1/7 Vidi galeriju Rolan Garos, Aleksandra Krunić i Ana Danilina Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia

Krunić i Danilina trenutno vode sa 1:0 u međusobnim duelima, a taj jedini trijumf ostvarile su pre svega mesec dana u osmini finala Rolan Garosa, kada su slavile u dva seta – 6:4, 6:4. Ipak, podloga u Sveengleskom klubu je potpuno drugačija priča. Ukrajinski par će na brzoj travi Londona tražiti osvetu za bolni poraz iz Pariza, dok naša Aleksandra Krunić i njena partnerka žele da dokažu da imaju recept za Kalininu i Jastremsku bez obzira na podlogu. Pobednice ovog duela - poslednjeg na terenu 15 - obezbediće plasman u osminu finala prestižnog Grend slema.

Mlada srpska teniska nada Anastasija Cvetković započinje svoj nastup u singl konkurenciji na juniorskom Vimbldonu, a žreb je spojio sa dobro poznatim licem iz konkurencije dublova. U prvoj rundi sastaće se sa levorukom Kineskinjom Jihan Ku u trećem meču dana na terenu 7.

Ovo će biti njihov prvi međusobni duel u singlu na ITF juniorskoj turneji - ali se dobro poznaju na terenu. Tokom ove sezone već su dva puta ukrstile rekete na juniorskim Grend Slemovima u konkurenciji dublova. U oba navrata, naša Anastasija Cvetković je u paru sa Amerikankom Teom Frodin izašla kao pobednica.

Ta psihološka prednost mogla bi da bude presudna na vimbldonskoj travi, gde Anastasija želi da prenese recept iz dubla na singl teren, ode jedan korak dalje od prošlogodišnjeg plasmana u osminu finala i svoj poslednji nastup na Vimbldonu kao juniorka iskoristi za budući proboj na WTA rang-listi (trenutno #905).