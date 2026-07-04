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Dok se prva tri nosioca bore za ostanak na tronu i svetski broj 1, svedoci smo pisanja istorije za azijski tenis, ali i sjajnih regionalnih derbija koji garantuju bespoštednu borbu na londonskoj travi danas.

Aktuelna šampionka Otvorenog prvenstva Australije i druga teniserka sveta, Elena Ribakina, ima ogroman motiv u Londonu. Pored plasmana u osminu finala, Kazahstanka juri i mesto broj 1 na VTA listi – za šta joj je neophodan minimum plasman u četvrtfinale kako bi svrgnula Arinu Sabalenku. Ribakina igra u zastrašujućoj formi, a ove nedelje je zabeležila i jubilarnu 300. pobedu u karijeri. Postala je prva igračica još od Serene Vilijams (2004) koja je stigla bar do treće runde u svakom od svojih prvih šest nastupa na Vimbldonu. Njena protivnica, iskusna Elise Mertens (25), traži senzaciju. Iako u međusobnim duelima gubi sa čak 7:1 (jedinu pobedu ostvarila na šljaci Madrida 2021), Belgijanka ima 13 Top 10 pobeda u karijeri, od kojih je poslednja bila protiv Jasmin Paolini u Rimu. Ipak, Mertens nikada u karijeri nije pobedila TOP 10 igračicu na travi (skor 0:4) i moraće da odigra meč života na podlozi gde je prošle godine osvojila titulu u Hertogenbošu.

Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Aleksandra Eala (29) je već napravila istorijski uspeh za svoju zemlju postavši prvi filipinski teniser (muškarac ili žena) koji je stigao do 3. runde jednog Grend slema. Sa titulom iz Birmingema i polufinalom Berlina ove sezone, Eala je dokazala da je opasna na travi, a prošlog meseca je u Berlinu uzela skalpove Ribakinoj i Svitolini. Takođe, već ima recept za Poljakinju, koju je pobedila u Majamiju 2025. godine.

Sa druge strane mreže stoji braniteljka titule i šestostruka Grend slem šampionka Iga Švjontek (3). Poljakinja igra za produžetak neverovatnog niza – ona je jedina teniserka u ovoj deceniji koja je stigla do 3. runde na svih 26 održanih Grend slemova! Time je postala tek treća žena u Open eri sa 26+ uzastopnih plasmana u R32 (iza Navratilove i Končite Martinez). Iga je apsolutni favorit, ali vimbldonska trava pamti njene rane poraze u ovoj rundi (Korneo 2022, Putinceva 2024), što daje nadu mladoj Filipinki da može doći do jednog od najvažnijih trijumfa karijere upravo danas u prvom meču dana na Centralnom terenu.

Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Prošlogodišnja finalistkinja Amanda Anisimova (6) obožava Vimbldon, turnir gde ima najveći procenat pobeda u karijeri (76.5%). U prethodnoj rundi je demonstrirala silu ispalivši čak 20 aseva protiv Sofije Kenin, što joj je rekord karijere. Amanda ima sjajan skor protiv sunarodnica na Grend slemovima (7:2), ujedno i pobedu u jedinom meču protiv današnje rivalke – i nada se reprizi iz prošle godine, kada se plasirala u finale turnira. Međutim, trenutno 20 mesta lošije plasirana na WTA listi Medison Kiz igra tenis života na travi. Šampionka prošlonedeljnog Istborna trenutno ima devet vezanih pobeda na ovoj podlozi u 2026. godini (najviše na turu). Od aktivnih igračica, samo Serena i Venus Vilijams imaju više pobeda na travi (61) i na Grend slemovima uopšte (130) od Kiz. Očekuje nas strahovit meč sa osnovne linije gde će nijanse odlučivati pobednicu – i sasvim verovatno jednu od polufinalistkinja ovog turnira.

Pred današnji regionalni klasik na Terenu 3, iskusna rumunska veteranka Sorana Kirstea (WTA #17) proživljava drugu mladost. U svojoj 36. godini debitovala je u Top 20 društvu (kao najstarija debitantkinja u istoriji), a ovo joj je čak 68. Grend slem u karijeri. Na Vimbldonu nastupa 17. put i očajnički želi svoje prvo osminu finala. Ove sezone već je igrala protiv Noskove čak četiri puta i vodi sa 3:1. Njena mlada protivica, Čehinja Linda Noskova (9) blista u 2026. godini. Prošlog meseca je osvojila Berlin (i u singlu i u dublu) i ušla u TOP 10. Češko čudo od deteta želi da nadmaši prošlogodišnji rezultat (4. runda) i pokaže zašto je postavljena za devetog nosioca na turniru u ovoj teniskoj poslastici koja ukršta tradicionalno i moderno.

Ema Navaro (23) ima savršen skor protiv Kostjuk (4:0), uključujući i prošlogodišnji duel na travi Bad Homburga. Amerikanka je ove sezone već zabeležila 18 pobeda, uzela titulu u Strazburu i igrala finale Notingema na travi, pa s pravom puca na visok plasman i reprizu prošlogodišnjeg četvrtfinala. Ipak, Marta Kostjuk (WTA #12) igra sezonu karijere. Sa 24 pobede u 2026. i polufinalom Rolan Garosa iza sebe, Ukrajinka je u strašnoj formi. Posebno je impresivan njen skor protiv Amerikanki ove godine – čistih 8:0! Vimbldon je jedini Grend slem gde Marta nikada nije prošla u 4. rundu (gubila baš od Medison Kiz 2023. i 2024.), pa je motiv za razbijanje neugodne tradicije protiv Navaro ogroman, a prvi meč na Terenu 2 – neizostavan za prave ljubitelje ženskog tenisa.

Foto: AP/Alberto Pezzali

Jasmin Paolini (13) se 2024. godine upisala u istoriju italijanskog tenisa kao prva Italijanka u finalu Vimbldona u Open eri. Iako ove sezone nema blistave rezultate na travi (poraz u 1. rundi Istborna) i muči se protiv Top 50 igračica (skor 2:6), Italijanka se uzda u vimbldonsku magiju i svoje borilačke kvalitete koji su je prethodno doveli i do finala Rolan Garosa. Njena protivnica, Marija Sakari, pala je na 43. mesto VTA liste, ali igra sa rasterećenjem koje je čini izuzetno opasnom. Grkinja ima očajan skor u trećim rundama Vimbldona (0:4), ali ove nedelje traži svoje prvo istorijsko osminu finala u Londonu. Polufinalistkinja Dohe iz ove godine ima oružje da ugrozi Paolini ukoliko mentalno ostane stabilna, uz psihološku prednost iz 3 pobede nad rivalkom u 5 dosadašnjih mečeva.

Ljudmila Samsonova (41) je prošlogodišnja četvrtfinalistkinja Vimbldona, a u drugom kolu je izbacila opasnu Dajanu Šnajder, dokazavši da njene dve titule na travi ('Hertogenboš i Berlin) nisu bile slučajnost. Ima prednost u međusobnim duelima na velikoj sceni – jer je pobedila Bouzkovu na Ju Es Openu 2024, uz ukupnih 3:2 iz dosadašnjih mečeva. Sa druge strane, Čehinja Mari Bouzkova (21) je u naletu životne forme. Osvojila je titulu u Notingemu prošle nedelje i trenutno se nalazi u nizu od 7 uzastopnih pobeda. Vimbldon je njen najuspešniji slem (četvrtfinale 2022. i 12 pobeda ukupno), a protiv Samsonove traži nastavak sjajne serije i plasman u završnicu turnira – što bi bila kruna njenih napora i odlične igre do sada – ali ti motivi često mogu da stvore i neželjeni pritisak. Sve u svemu – još jedan dar koji ćemo pratiti u prvom terminu dana (12h po našem vremenu) na terenu broj 12.

U programu dana kod dama ćemo videti i našu izvrsnu dublerku Aleksandru Krunić – koja u paru sa Anom Danilinom ima neugodne rivalke u Ukrajinskom paru Kalinjina - Jastremska (1:0, Rolan Garos), dok naša jedina juniorka ovde Anastasija Cvetković otvara turnir protiv Kineskinje Ku u njihovom prvom meču u singlu na ITF turneji. Neka im ovaj dan bude srećan!

(Vuk Brajović)

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