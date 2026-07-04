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Specijalni izveštač iz Londona: Vuk Brajović

Ukoliko savlada Amerikanca, Zverev će postati tek treći nemački teniser u Open eri koji je najmanje četiri puta stizao do osmine finala Vimbldona, čime bi stao rame uz rame sa trostrukim šampionom Borisom Bekerom i osvajačem iz 1991. godine, Mihaelom Štihom. Ovo je njihov peti međusobni okršaj (Zverev vodi sa 3:1 u pobedama, bez izgubljenog seta u poslednja tri meča).

Dodatni motiv za Zvereva jeste i podatak da bi se pobedom pridružio Jan-Lenardu Štrufu u osmini finala. To bi bio prvi put od 2012. godine (kada su to učinili Filip Kolšrajber i Florijan Majer) da Nemačka ima više od jednog predstavnika u najboljih 16. Giron, sa druge strane, iz četvrtog pokušaja traži prvu pobedu nad TOP 5 igračem na Grend slemovima kako bi se domogao svog debitantskog osmine finala.

Poslednji muški meč na Terenu broj 1 donosi prvi i pravi ovogodišnji vimbldonski okršaj dvojice igrača iz Top 20 društva. Snage će odmeriti Aleksandar Bublik i Fransis Tijafo, momci koji poseduju vrhunski travnati pedigre. U poslednje četiri godine, njih dvojica su osvojila čak tri titule u Haleu (Bublik 2023. i 2025, Tijafo ove godine).Ukupni međusobni skor je 2:2, dok je na travi rezultat 1:1, pošto su 2022. godine podelili pobede u Istbornu i upravo na Vimbldonu (Tijafo je tada slavio na putu do osmine finala).Bublik igra za svoje peto Grend slem osminu finala čime bi produžio sopstveni nacionalni rekord. Ipak, statistika mu ne ide u prilog jer je izgubio pet od poslednjih šest mečeva protiv TOP 20 igrača. Istovremeno, Tijafo želi da postane 41. Amerikanac u Open eri sa višestrukim plasmanima u osminu finala Vimbldona, čime bi se pridružio aktivnim sunarodnicima Fricu, Polu i Šeltonu.

Italijanski tenis proživljava nezapamćeno zlatno doba, a danas bi sve moglo da kulminira. Mateo Beretini (protiv Grigora Dimitrova na Centralnom terenu), Flavio Koboli (protiv uvek konkurentnog Karena Hačanova na Terenu 2) i Lorenco Sonego (protiv favorizovanog kandidata za najviši plasman Tejlora Frica na Terenu 2) imaju priliku da ispišu istoriju. Ukoliko sva trojica danas zabeleže pobede i pridruže se aktuelnom šampionu Janiku Sineru u osmini finala, to će biti tek drugi put u istoriji da Italija ima četiri tenisera u osmini finala na jednom Grend slemu – jedini prethodni put to se dogodilo davne 1947. godine na Rolan Garosu! Čak i ako samo dvojica slave, Italija će po treći put uzastopno imati tri predstavnika u osmini finala na najvećim turnirima.

1/6 Vidi galeriju Novak Đoković - Jibing Vu Vimbldon 2026 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Okršaj između Grigora Dimitrova i Matea Beretinija privlači ogromnu pažnju i ima potencijal da bude zapamćen kao jedan od najlepših mečeva na Grend Slem sceni ove godine. Iako su igrali dva puta 2019. godine, ovo je njihov prvi duel na Grend slemu i na travi. Obojica su bivši šampioni prestižnog Kvinsa (Dimitrov 2014, Beretini 2021. i 2022.). Dimitrov na svom 16. Vimbldonu juri 19. Grend slem osminu finala kako bi produžio bugarski nacionalni rekord. On nastupa sa specijalnom pozivnicom (vajld kard) i želi da zaboravi prošlogodišnju traumu kada je u osmini finala predao meč Janiku Sineru zbog povrede grudnog mišića. Sa druge strane, Beretini (finalista iz 2021. godine) važi za kralja mečeva protiv igrača sa specijalnom pozivnicom – ima skor 4:0 na Grend slemovima, uključujući i ovonedeljnu pobedu nad Stenom Vavrinkom.

Mladi Artur Feri brani čast domaće publike. Kao vlasnik posebne pozivnice, na Terenu 18 igra protiv Zizua Bergsa za svoje prvo Grend slem osminu finala. Ako uspe, postaće tek drugi britanski “vajld-kard” u osmini finala u istoriji (nakon Endrjua Fostera 1993.). Jirži Lehečka i Haume Munar igraju svoj prvi meč na travi. Munar želi da postane 16. Španac u Open eri u osmini finala Vimbldona i da se time pridruži Alkarazu, Bautisti Agutu i Davidoviču Fokini. Aleks de Minor igra za četvrti plasman u osminu finala ovde. Popularni Demon želi da izjednači rezultat iz 2024. godine kada je nesrećno morao da preda četvrtfinale Novaku Đokoviću zbog povrede kuka. Naspram njega stoji Amerikanac Zak Švajda, koji na svom vimbldonskom debiju igra tenis karijere nakon što je kroz dramu u pet setova izbacio Majhšaka.

Danas stvari na Vimbldonu postaju ozbiljnije – i preporuka je da barem jedan deo ovog lepog dana provedete uz program sa Ol Ingland Kluba.