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Belgijska teniserka Elise Mertens plasirala se u osminu finala Vimbldona, pošto je posle dva seta pobedila drugu teniserku sveta Kazahstanku Elenu Ribakinu 7:6(4), 6:1.

Ona je četiri puta oduzela servis protivnici, koja je napravila dva brejka.

U osmini finala Mertens će igrati protiv Čehinje Marije Bouškove, koja je danas posle tri seta pobedila Ruskinju Ljudmilu Samsonovu 6:4, 7:6(3), 6:4.

Plasman u osminu finala obezbedila je i Amerikanka Ešlin Kruger, nakon što je posle dva seta pobedila Ukrajinku Dariju Snigur 6:3, 6:2.

Kruger će u osmini finala igrati protiv Ukrajinke Marte Kostjuk.

(Beta)

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