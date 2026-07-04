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Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće u nedelju meč osmine finala Vimbldona protiv Romana Safijulina na Centralnom terenu.

Organizatori su odlučili da njihov duel bude prvi na terenu, te se početak meča očekuje u 14.30 časova po srednjoevropskom vremenu.

Safijulin, 132. igrač sa ATP liste, neočekivano lako je pobedio 105 pozicija bolje plasiranog Brazilca koji je eliminisao Đokovića na nedavnom Rolan Garosu.

Đoković je igrao tri puta protiv Safijulina uz isto toliko pobeda. Rus još uvek nije osvojio ni set protiv Novaka.

Novak Đoković - Artur Rinderkneš, 3. kolo Vimbldona Foto: Glyn KIRK / AFP / Profimedia, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

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