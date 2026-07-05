Slušaj vest

Ovaj duel počinje u 14.30 časova po srednjoevropskom vremenu, a možete ga gledati na kanalima Arene Sport, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.

Novak Đoković - Artur Rinderkneš, 3. kolo Vimbldona Foto: Glyn KIRK / AFP / Profimedia, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Safijulin, 132. igrač sa ATP liste, neočekivano lako je pobedio 105 pozicija bolje plasiranog Brazilca koji je eliminisao Đokovića na nedavnom Rolan Garosu.

Đoković je igrao tri puta protiv Safijulina uz isto toliko pobeda. Rus još uvek nije osvojio ni set protiv Novaka.

Ne propustiteTenisTERMIN KOJI NOVAKU UOPŠTE NE ODGOVARA: Poznato kada Đoković i Safiulin igraju meč osmine finala Vimbldona
profimedia-1114141850.jpg
TenisBELGIJANKA IZNENADILA U LONDONU: Mertens pobedila Ribakinu za plasman u osminu finala Vimbldona
Elise Mertens
TenisBIĆE UZBUDLJIVO NA VIMBLDONU! Saša Zverev juri istoriju, Artur Feri brani čast domaće publike, a jedan okršaj će privući ogromnu pažnju!
profimedia-1113980434.jpg
TenisBLIŽIMO SE TAČKI KLJUČANJA! Vimbldon ulazi u najzanimljiviju fazu! Evo šta su nam pripremile dame
Vimbldon

00:40
Rolan Garos, ulaz u teniski kompleks Izvor: Kurir