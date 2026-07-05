Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće u nedelju meč osmine finala Vimbldona protiv Romana Safijulina na Centralnom terenu.
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NOVAK PROTIV 132. NA SVETU JURIŠA KA TITULI: Evo gde možete pratiti prenos meča Đoković - Saufilin
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Ovaj duel počinje u 14.30 časova po srednjoevropskom vremenu, a možete ga gledati na kanalima Arene Sport, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.
Novak Đoković - Artur Rinderkneš, 3. kolo Vimbldona Foto: Glyn KIRK / AFP / Profimedia, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia
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Safijulin, 132. igrač sa ATP liste, neočekivano lako je pobedio 105 pozicija bolje plasiranog Brazilca koji je eliminisao Đokovića na nedavnom Rolan Garosu.
Đoković je igrao tri puta protiv Safijulina uz isto toliko pobeda. Rus još uvek nije osvojio ni set protiv Novaka.
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