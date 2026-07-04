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Četrdesetčetvorogodišnja Serena povredila se tokom povratničkog meča u singlu ranije ove nedelje, koji je izgubila posle tri seta.

"Slomljeno mi je srce što moram da se povučem iz dubla. Povratak takmičenju bio je pravi dar, a prilika da ponovo igram zajedno sa Venus značila mi je sve. Učinila sam sve što sam mogla, ali moje koleno jednostavno nije spremno za takmičenje", napisala je Serena na društvenim mrežama.

Uz objavu je podelila i fotografije četiri šprica, navodeći da prikazuju tečnost koja joj je izvučena iz kolena posle singl meča.

Ipak, Serena je nagovestila da bi uskoro mogla ponovo na teren, imajući u vidu da se približava Ju Es open.

"Mogu samo da kažem – ostanite uz mene, možda se uskoro vidimo u nekom gradu u vašoj blizini", poručila je Serena.

Proslavljena Američka teniserka ponovo na Vimbldonu Foto: COLORSPORT / Andrew Cowie / Sipa Press / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Andrew Matthews, PA Images / Alamy / Profimedia

(Beta)

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