Ijala, 32. teniserka sveta, pobedila je posle dva sata i 15 minuta.
Tenis
NOVI ŠOK NA VIMBLDONU: Filipinka izbacila treću teniserku planete
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Filipinska teniserka Aleksandra Ijala plasirala se u osminu finala Vimbldona, pošto je posle dva seta pobedila treću teniserku sveta Poljakinju Igu Švjontek 7(11):6(9), 6:2.
Ona će u osmini finala igrati protiv Italijanke Džasmin Paolini, koja je posle dva seta pobedila Grkinju Mariju Sakari 6:1, 6:2.
Polini, 17. teniserka sveta, pobedila je 43. igračicu na WTA listi posle sat i sedam minuta.
(Beta)
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