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Marej je i sam svestan kolike negativne reakcije mogu da izazovu takvi projekti: 2011. godine, ;kada je ;na turniru u Šangaju video skulpturu sa svojim likom, našalio se da je mislio da izgleda bolje.

"Mislim da mu je najveća briga bila da spomenik ne završi kao neke sportske skulpture koje se mogu videti oko stadiona širom sveta", rekao je Vilijams-Elis.

Među najpoznatijim primerima često kritikovanih spomenika sportistima je bista Kristijana Ronalda, dok je bronzana statua Harija Kejna nedavno upoređena sa likom iz stripa.

Vilijams-Elis je sa Marejem proveo 90 minuta kako bi našli odgovarajuću pozu za skulpturu.

"Važno je da ličnost bude prepoznatljiva, ali jednako je važno preneti njegov pokret i karakter. Ne želim da moj rad bude među neuspelim i učiniću sve da to izbegnem", rekao je vajar.

Lokacija spomenika na terenima Vimbldona još nije otkrivena, ali autor je naveo da će Marej biti prikazan u pokretu, sa reketom u ruci, kakav je bio sa 23-25 godina.

"Želeo sam da uhvatim energiju, eksplozivnost i njegovu nežniju stranu", dodao je Vilijams-Elis.

Na skulpturi radi već devet meseci, koristeći veliki broj fotografija, video-snimaka i modela koji po građi odgovara Mareju. Spomenik će biti nešto veći od prirodne veličine.

Marej je 2013. godine postao prvi Britanac posle 77 godina koji je osvojio titulu u singlu na Vimbldonu, a drugi trofej na londonskoj travi podigao je 2016. godine. Osvojio je i dve olimpijske zlatne medalje u pojedinačnoj konkurenciji.

Ispred Centralnog terena Vimbldona već se nalazi spomenik Freda Perija, dok su biste nekoliko britanskih šampionki postavljene 2004. godine.

Iz Vimbldona su poručili da zasad nema plana za podizanje spomenika međunarodnim teniskim legendama poput Martine Navratilove, Serene Vilijams ili Rodžera Federera, ali to nisu isključili za ubuduće.

(Beta)