Italijanski teniser Flavio Koboli plasirao se u osminu finala Vimbldona, pošto je posle pet setova pobedio Rusa Karena Hačanova 0:6, 7:6(4), 6(5):7, 6:2, 6:2.
Tenis
GREND SLEM U LONDONU: Koboli i Noskova u osmini finala Vimbldona
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Koboli, 10. teniser sveta, pobedio je 22. igrača na ATP listi posle četiri sata.
On će u osmini finala igrati protiv Australijanca Aleksa De Minora.
U konkurenciji dama, u osminu finala se plasirala i Čehinja Linda Noskova, nakon što je danas posle tri seta pobedila Rumunku Soranu Kristeu 2:6, 6:3, 7(10):6(8).
Noskova će u osmini finala igrati protiv bolje iz duela Anisimova - Kiz.
(Beta)
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