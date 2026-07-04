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Koboli, 10. teniser sveta, pobedio je 22. igrača na ATP listi posle četiri sata.

On će u osmini finala igrati protiv Australijanca Aleksa De Minora.

U konkurenciji dama, u osminu finala se plasirala i Čehinja Linda Noskova, nakon što je danas posle tri seta pobedila Rumunku Soranu Kristeu 2:6, 6:3, 7(10):6(8).

Noskova će u osmini finala igrati protiv bolje iz duela Anisimova - Kiz.

(Beta)

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