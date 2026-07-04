Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Nemački teniser Aleksander Zverev plasirao se danas u osminu finala Vimbldona, pošto je pobedio Amerikanca Markosa Girona u tri seta, 6:2, 7:6, 6:4.

Zverev je kontrolisao uvodni set i uz dva brejka dobio taj deo igde, pre nego što je Giron podigao svoj nivo igre u drugom. ; Amerikanac se nije suočio sa brejk loptom, dok je Zverev spasio dve brejk lopte, pre nego što je dobio taj-brejk drugog seta sa 7:4.

Zverev je u drugom gemu trećeg seta oduzeo servis Gironu, Amerikanac je odgovorio u sedmom gemu, ali je treći teniser sveta odmah u narednom gemu vratio prednost na svoju stranu.

Zverev će u narednom kolu igrati sa 13. nosiocem, Čehom Jiržijem Lehečkom, koji je pobedio Španca Jaumea Munara sa 6:4, 6:4, 4:6, 6:4. Biće to njihov treći međusobni duel, a trenutni rezultat u pobedama je 1:1.

(Beta)