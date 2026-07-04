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Ovim trijumfom, posle sat i 40 minuta igre, Kiz je ostvarila 10. uzastopnu pobedu u poslednje dve nedelje i obezbedila plasman u osminu finala Vimbldona šesti put u karijeri.

Anisimova, prošlogodišnja finalistkinja Vimbldona, dobila je prvi set uz jedan brejk, ali je Kiz preokrenula rezultat. Kiz je u drugom setu dva puta oduzela servis protivnici, dok joj je u trećem bio dovoljan samo jedan brejk.

Kiz će u narednom kolu trećeg grend slem turnira u sezoni igrati protiv Čehinje Linde Noskove, koja je bila bolja od Rumunke Sorane Kristee sa 2:6, 6:3, 7:6.

(Beta)