Američka teniserka Medison Kiz plasirala se u osminu finala Vimbldona, pošto je pobedila sunarodnicu, šestu igračicu sveta Amandu Anisimovu sa 3:6, 6:2, 6:3.
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AMERIKANKA HITA KA TITULI: Kiz bolja od Anisimove za osminu finala Vimbldona
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Ovim trijumfom, posle sat i 40 minuta igre, Kiz je ostvarila 10. uzastopnu pobedu u poslednje dve nedelje i obezbedila plasman u osminu finala Vimbldona šesti put u karijeri.
Anisimova, prošlogodišnja finalistkinja Vimbldona, dobila je prvi set uz jedan brejk, ali je Kiz preokrenula rezultat. Kiz je u drugom setu dva puta oduzela servis protivnici, dok joj je u trećem bio dovoljan samo jedan brejk.
Kiz će u narednom kolu trećeg grend slem turnira u sezoni igrati protiv Čehinje Linde Noskove, koja je bila bolja od Rumunke Sorane Kristee sa 2:6, 6:3, 7:6.
(Beta)
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