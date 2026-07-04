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Feri, koji je dobio specijalnu pozivnicu organizatora, slavio posle četiri sata i 39 minuta igre.

On je gubio je sa 1:2 u setovima i 1:4, uključujući zaostatak od dva brejka, u četvrtom setu, ali je uspeo da izbori taj-brejk koji je dobio sa 7:3.

Feri je i u odlučujućem setu gubio sa 1:4, ali je i tada uspeo da se vrati i da na kraju slavi i postane tek drugi Britanac sa specijalnom pozivnicom koji je stigao do osmine finala na nekom grend slem turniru.

Britanski teniser će u narednom kolu Vimbldona igrati sa pobednikom meča Mateo Beretini - Grigor Dimitrov.

Mesto u osmini finala obezbedio je i Amerikanac Tejlor Fric, koji je slavio protiv Italijana Lorenca Sonega sa 4:6, 6:3, 6:4, 7:6. Sedmi teniser sveta će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela Frensis Tijafo - Aleksnader Bublik.

(Beta)