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Novak vodi 2:0 u setovima, ali nije sve išlo glatko. Naprotiv.

Novak Đoković na meču sa Safijulonom Foto: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia

Posle jedne propuštene brejk lopte, kada je završio na travi, imao je šta da kaže svojima u boksu.

Novak se očigledno veoma iznervirao i zbog dobacivanja nekog iz svog boksa, pa je morao da ih "utiša".

"Umuknite, neću reč da čujem! Ćuti, molim te, i ti! ", rekao je iznervirani Novak.

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