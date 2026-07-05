Novak Đoković u 4. kolu (osmina finala) Vimbldona igra protiv Romana Safijulina. Srpski as je 8. na ATP listi, dok se Rus nalazi tek na 132. poziciji.
VIMBLDON
NOVAK URLAO NA SVOJ BOKS - ĐOKOVIĆ POTPUNO POBESNEO: Umuknite, neću reč da čujem! Ćuti, molim te, i ti!
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Novak vodi 2:0 u setovima, ali nije sve išlo glatko. Naprotiv.
Novak Đoković na meču sa Safijulonom Foto: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia
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Posle jedne propuštene brejk lopte, kada je završio na travi, imao je šta da kaže svojima u boksu.
Novak se očigledno veoma iznervirao i zbog dobacivanja nekog iz svog boksa, pa je morao da ih "utiša".
"Umuknite, neću reč da čujem! Ćuti, molim te, i ti! ", rekao je iznervirani Novak.
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