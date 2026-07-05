Đoković vodi sa 2:0 u setovima, ali se žestoko iznervirao u trećem setu.

Propustio je priliku da možda i prelomi meč, što je teško podneo.

Novak je izgubio živcem i glasno psovao na srpskom jer nije mogao da veruje šta mu se dešava u momentima kada ima dominaciju, videli smo ga ponovo na travi, a onda je iskalio bes i dobio opomenu.