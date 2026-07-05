Novak Đoković u 4. kolu (osmina finala) Vimbldona igra protiv Romana Safijulina. Srpski as je 8. na ATP listi, dok se Rus nalazi tek na 132. poziciji.
VIMBLDON
ĐOKOVIĆ GLASNO PSOVAO NA SRPSKOM: Novak se žestoko iznervirao, sudija morao da reaguje...
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Đoković vodi sa 2:0 u setovima, ali se žestoko iznervirao u trećem setu.
Novak Đoković na meču sa Safijulonom Foto: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia
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Propustio je priliku da možda i prelomi meč, što je teško podneo.
Novak je izgubio živcem i glasno psovao na srpskom jer nije mogao da veruje šta mu se dešava u momentima kada ima dominaciju, videli smo ga ponovo na travi, a onda je iskalio bes i dobio opomenu.
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