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Đoković vodi sa 2:0 u setovima, ali se žestoko iznervirao u trećem setu.

Novak Đoković na meču sa Safijulonom Foto: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia

Propustio je priliku da možda i prelomi meč, što je teško podneo.

Novak  je izgubio živcem i glasno psovao na srpskom jer nije mogao da veruje šta mu se dešava u momentima kada ima dominaciju, videli smo ga ponovo na travi, a onda je iskalio bes i dobio opomenu.

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Stefan Ðoković igra karte za vreme Novakovog meča Izvor: Arena tenis