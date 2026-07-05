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Novak Đoković je sa 3:1 u setovima savladao Romana Safiulina i plasirao se u četvrtfinale Vimbldona.

Posle meča Novak je rekao:

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković na meču sa Safijulonom Foto: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia

- Da, Roman je počeo veoma dobro, agresivno, nisam se osećao tako komforno na osnovnoj liniji, znao sam da će biti izazovno, igrali smo protiv vetra čitav meč. On je dosta solidan igrač, igrao sam na drugim podlogama, ali na travi je zahtevnije protiv njega i želim mu sve najbolje do kraja sezone. Čestitam mu na svemu danas.

Dodaje da se nije tako dobro osećao u dugim razmenama i da je zato izlazio češće na mrežu.

- Nisam se tako dobro osećao na osnovnoj liniji, morao sam da skraćujem poene, nisam hteo da ostajem u relijima. Moramo sam da miskujem, nekada je to radilo, nekada nije. Preciznost na prvom servisu me je izvukla iz nevolje.

Bila je ovo pobeda za Novakov 17. plasman u četvrtfinale Vimbldona. Voditeljka ga je pitala kakav je osećaj, da li je spreman za ono što ga čeka dalje, a Novak je oduševio odgovorom.

- Preživi da bi se borio i uspeo. Nadam se da ću se sada boriti i uspeti.

Usledilo je i čudno pitanje da li mu um luta tokom meča. Novak je ostao ozbiljan.

- Imao sam par ispada danas. I ti si igrala, mislim da naš mozak samo šeta, ko uspe da se zadrži u trenutku, da razmišljam o tome, to je najvažnije.

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