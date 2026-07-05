Iako je u sjajnom meču osvajačica Rolan Garosa i Vimbldona Barbora Krejčikova sa turnira izbacila najbolju u Parizu Miru Andrejevu u dva seta, u susretu sa sunarodnicom i 10. nositeljkom Muhovom neizvesnost (i energija) nestala je sredinom trećeg seta – posle 7:5 u prethodna dva za svaku ponaosob. Finalistkinja Rolan Garosa od pre dve godine je u kontinuitetu odličnih rezultata – u koje spada i osvojen Bad Homburg – i ovo bi mogla da bude godina kada Češka dobije još jednu osvajačicu turnira koji je bio najpristupačniji toj selekciji teniserki (5 bez Navratilove, 14 sa njenim titulama).

Naravno, meč koji je za nas bio najvažniji je onaj u kome je Novak posle skoro tri i po sata po londonskoj sparini četvrti put (a prvi na travi) u karijeri dobio jednog od najpotcenjenihih igrača na turneji – kvalifikanta Romana Safijulina (7:6 3:6 6:3 6:3). Otkinuo je Rus Novaku set – a da je to mogao da bude i prvi (2:5 za Safijulina) što je kod Novaka progresivno stvorilo napetost iz koje su proizišle i reakcije na terenu zbog kojih se izvinjavao na kraju. Istovremeno, važnost šampionskog pedigrea je potvrđen, bilo je I sjajnih razmena, voleja i asova ili servis-vinera kada su bivali najpotrebniji – uz procente realizacije koji nisu loši, ali samo toliko. “Roman bi trebao da bude ponosan na svoju igru danas – a ja sam nastojao da skratim poene jer je on u ovom segmentu bio mnogo bolji igrač”, parafraziramo Novakov komentar na terenu posle meča, uz pokazatelje koji govore da je Đoković u razmenama do 4 udarca osvojio 99 poena (Rus 67), ali je zato Safijulin dominirao od 5 – 8 (34 – 15!) i nešto manje pri 9 i više udaraca u poenu (13-10). Zbog toga je Novakovih 71% ubačenih prvih servisa (69% realizovanih), 57% poena osvojenih na drugi servis, isto toliko procenata osvojenih poena na mreži (23 – 40), konvertovanih brejk-lopti 56% (5-9) i poena iz riterna (56%) korektno – uz svest o tome da je Roman bio veoma čvrst protivnik koji se ni u jednom setu nje predao, pa se ni iz statistike ne može videti dominacija, iako je na terenu bilo puno toga lepog za videti.