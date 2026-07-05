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Prva teniserka sveta Arina Sabalenka eliminisana je sa Vimbldona.

1/5 Vidi galeriju Naomi Osaka na Vimbldonu 2026 Foto: ISI Photos / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Nju je, gotovo rutinski, savladala Naomi Osaka. Posle nešto manje od sat i po igre rezultat je glasio 6:2, 7:6 (7:2).

Bio je ovo njihov peti duel i druga pobeda Osake.

Sabalenka je nedavno slavila na Rolan Garosu.

Osaka je u prvom setu napravila dva brza brejka i praktično već tada najavila krajnji ishod.

Drugi set je bio neizvesniji pošto je Sabalenka uspela da spase dve brejk lopte. Međutim, u taj-brejku se pitala samo Japanka. Sa 7-2 je dobila taj deo igre i prošla dalje.

Naredna rivalka u četvrtfinalu će joj biti Karolina Muhova.