NOVAK ISKREN POSLE PLASMANA U ČETVRTFINALE VIMBLDONA: Đoković otkrio zbog čega mu je laknulo...
Jasno je da nivo igre nije bio na njegovim visokim standardima, ali je važnost ove pobede svejedno – ogromna. Da bi se do ovakvih rezultata dolazilo iz godine u godinu – znamenito primenjuje razne zdravstvene medicinske tehnologije, pa se prvo pitanje odnosilo na to. Tačnije – da li koristi savremenu tehnologiju u procesu oporavka, i šta je davalo najbolje rezultate do sada?
NOVAK ĐOKOVIĆ: “Mislim da je količina vremena koju danas provodim na oporavak veća nego ikada pre. To su jednostavno zahtevi tela u današnje vreme – više je habanja i trošenja. Ne mogu da kažem da uvek uživam u tome, oduzima mnogo vremena - ali to je deo procesa i prilagođavanja promenama na telu u kasnijim godinama, poslednjih nekoliko godina. Tokom čitave karijere se trudim da gledam šta je to što može da mi donese prednost, koja je najbolja tehnologija za oporavak i velnes koja postoji, od hiperbaričnih komora, preko krio komora, uranjanja u hladnu vodu, terapije crvenim svetlom, do pulsnih elektromagnetnih terapija, do... Ima mnogo stvari koje sam koristio, koje koristim i koje još uvek koristim. Istovremeno, ponekad u rešenjima “manje daje više”, pa jednostavno morate da osetite šta je ono što stvarno radi posao za vas”, ističe Novak.
Ostvario je Novak još jedan rekord po broju pobeda na Vimbldonu 106, pa je medije interesovalo da li mu je to pričinjavalo više zadovoljstvo nego užitak?
NOVAK ĐOKOVIĆ: “Da budem iskren, nisam se osećao baš sjajno na terenu, tako da mi je od svega toga najviše - laknulo što sam se izvukao iz toga i zabeležio pobedu. Zadovoljstvo i uživanje nisu bili deo današnje pobede, da budem iskren. Naravno, laknulo mi je i srećan sam što sam pobedio, ali nisam uživao, I nadam se da će sledeći meč biti bolji u tom smislu”, jasan je on.
Da li je ovo motiv više da dostigne Rodžera i po broju titula (8)?
NOVAK ĐOKOVIĆ: “Nije mi to na listi prioriteta, da budem iskren. Nisam razmišljao o tome, nisam čak ni znao za to sve do posle pobede u prošlom meču, tako da...To mi je zaista prilično beznačajno u ovom trenutku”, direktan je Đoković.
Po čemu se nije dobro osećao danas – specifično; da li je bilo fizičkih problema?
NOVAK ĐOKOVIĆ: Ne, nije ništa fizičko, već samo igrački. Fizički je sve bilo manje-više u redu. Što se igre tiče, nisam uživao u svom tenisu, a razlog za to je I što je vršio veliki pritisak na mene, igrao dobro. Mučio sam se da pronađem igru, željeni nivo u igri koji tražim, a koji sam imao u drugom kolu. Ipak, pobeda je pobeda, čak i kada pobediš ružno. Nadam se da mogu da gradim dalje uspehe na ovome”, dodaje Đoković.
Da li porediš ovaj niz uspeha sa nekim prethodnim iz svog bogatog karijernog iskustva, kako ti ovaj turnir u tom smislu izgleda?
Odgovor 6
NOVAK ĐOKOVIĆ: “Imao sam sreću da odigram mnogo mečeva na najvećoj sceni na grend slemovima. Pamćenje me ne služi baš najbolje ovih dana. Pokušavam da se setim na kojim sam grend slemovima imao slično iskustvo i na kraju uspeo da pobedim; definitivno je bilo više od nekoliko situacija gde prolazite kroz težak meč ili dva, barem na svom putu ka osvajanju titule. Naravno, ja sam u suštini perfekcionista, uvek želim najbolju igru, najbolji nastup za sebe, za druge i za publiku. To nije uvek moguće, a ponekad mi je teško da to prihvatim i da se nosim sa tim. Stvari se percipiraju uvek tako neposredno nakon izlaska sa terena. Moram samo da krenem dalje i, očigledno, da naučim nešto i budem bolji sledeći put”, kaže nam on.
Pričao si o svojoj nervozi na terenu; da li iz toga ponekad izvučeš novu energiju da se protreseš, zaigraš bolje?
NOVAK ĐOKOVIĆ: “Ponekad pomaže da se na neki način samo profiltriraju stvari koje se nakupljaju unutra. Nije to nešto čime se ponosim kada dobijem opomenu ili tako nešto, kada doživim “slom”To sigurno nije nešto što želim, ali kada se desi, desi se. Trudim se da to eliminišem, da ne razmišljam o tome predugo, da pređem na sledeći poen i na sledeći zadatak koji je ispred mene.”
Da li si uživao u borbi sa Romanom – bez obzira na sve?
NOVAK ĐOKOVIĆ: Uživam u borbi, u patnji - u neku ruku, do određene mere, iako to ne želim, niti to prizivam. Ako se desi, jednostavno morate da "rudarite" i tražite način da pobedite. To je ono što sam nekako i danas ponovo uradio protiv inspirisanog protivnika koji je igrao tenis na zaista visokom nivou. Srećan sam u tom smislu što sam uspeo da pronađem način da pobedim, jer to je krajnji rezultat koji uvek tražim”, zaključuje Đoković.