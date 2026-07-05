Ostvario je Novak još jedan rekord po broju pobeda na Vimbldonu 106, pa je medije interesovalo da li mu je to pričinjavalo više zadovoljstvo nego užitak?

NOVAK ĐOKOVIĆ: “Da budem iskren, nisam se osećao baš sjajno na terenu, tako da mi je od svega toga najviše - laknulo što sam se izvukao iz toga i zabeležio pobedu. Zadovoljstvo i uživanje nisu bili deo današnje pobede, da budem iskren. Naravno, laknulo mi je i srećan sam što sam pobedio, ali nisam uživao, I nadam se da će sledeći meč biti bolji u tom smislu”, jasan je on.

Da li je ovo motiv više da dostigne Rodžera i po broju titula (8)?

NOVAK ĐOKOVIĆ: “Nije mi to na listi prioriteta, da budem iskren. Nisam razmišljao o tome, nisam čak ni znao za to sve do posle pobede u prošlom meču, tako da...To mi je zaista prilično beznačajno u ovom trenutku”, direktan je Đoković.

Po čemu se nije dobro osećao danas – specifično; da li je bilo fizičkih problema?

NOVAK ĐOKOVIĆ: Ne, nije ništa fizičko, već samo igrački. Fizički je sve bilo manje-više u redu. Što se igre tiče, nisam uživao u svom tenisu, a razlog za to je I što je vršio veliki pritisak na mene, igrao dobro. Mučio sam se da pronađem igru, željeni nivo u igri koji tražim, a koji sam imao u drugom kolu. Ipak, pobeda je pobeda, čak i kada pobediš ružno. Nadam se da mogu da gradim dalje uspehe na ovome”, dodaje Đoković.

Da li porediš ovaj niz uspeha sa nekim prethodnim iz svog bogatog karijernog iskustva, kako ti ovaj turnir u tom smislu izgleda?

Odgovor 6

NOVAK ĐOKOVIĆ: “Imao sam sreću da odigram mnogo mečeva na najvećoj sceni na grend slemovima. Pamćenje me ne služi baš najbolje ovih dana. Pokušavam da se setim na kojim sam grend slemovima imao slično iskustvo i na kraju uspeo da pobedim; definitivno je bilo više od nekoliko situacija gde prolazite kroz težak meč ili dva, barem na svom putu ka osvajanju titule. Naravno, ja sam u suštini perfekcionista, uvek želim najbolju igru, najbolji nastup za sebe, za druge i za publiku. To nije uvek moguće, a ponekad mi je teško da to prihvatim i da se nosim sa tim. Stvari se percipiraju uvek tako neposredno nakon izlaska sa terena. Moram samo da krenem dalje i, očigledno, da naučim nešto i budem bolji sledeći put”, kaže nam on.

Pričao si o svojoj nervozi na terenu; da li iz toga ponekad izvučeš novu energiju da se protreseš, zaigraš bolje?

NOVAK ĐOKOVIĆ: “Ponekad pomaže da se na neki način samo profiltriraju stvari koje se nakupljaju unutra. Nije to nešto čime se ponosim kada dobijem opomenu ili tako nešto, kada doživim “slom”To sigurno nije nešto što želim, ali kada se desi, desi se. Trudim se da to eliminišem, da ne razmišljam o tome predugo, da pređem na sledeći poen i na sledeći zadatak koji je ispred mene.”