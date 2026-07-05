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Srpski teniser Novak Đoković će u četvrtfinalu Vimbldona igrati protiv četvrtog igrača sveta Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima, koji je danas u osmini finala u Londonu pobedio 23. tenisera sveta Španca Alehandra Davidoviča Fokinu posle pet setova, 6:7, 7:6, 6:3, 6:7, 6:1.

Novak Đoković na meču sa Safijulonom Foto: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia

Meč između Ože-Alijasima i Davidoviča Fokine trajao je četiri sata i 25 minuta.

Ože-Alijasim je četiri puta uzeo servis španskom teniseru, dok je Davidovič Fokina osvojio jedan brejk.

Kanadski teniser zabeležio je 27 asova, dok je Davidovič Fokina osvojio 10 poena direktno iz servisa.

Đoković i Ože-Alijasim su se do sad sastali samo dvaput, i u tim duelima zabeležili po pobedu.

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