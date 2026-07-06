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Američka teniserka Koko Gof plasirala se u četvrtfinale Vimbldona pošto je u osmini finala pobedila Belindu Benčić iz Švajcarske sa 4:6, 6:3, 6:4.

Sedma igračica sveta je protiv 11. na WTA listi slavila posle dva sata i 18 minuta igre i tako se plasirala u svoje prvo četvrtfinale Vimbldona.

1/9 Vidi galeriju Koko Gof na meču protiv Elene Svitoline Foto: Dita Alangkara/AP

Gof ne samo da je prethodno imala skor 0:3 u četvrtim kolima na Vimbldonu, ona takođe imala skor 0:6 u setovima u tim mečevima. I, tokom prvih 50 minuta večerašnjeg meča, taj rekord u setovima se produžio na 0:7 pošto je ispustila prednost od 3:0 u uvodnom setu na Terenu broj 1.

Ipak, u druga dva seta je uspela da preokrene rezultat i završi meč samo jedan minut pre lokalnog policijskog časa u 23.00.

"Presrećna sam što sam konačno u četvrtfinalu. Gledala sam u sat tokom poslednjeg servis gema i pomislila: 'Moram da pogodim neke jake servise i velike udarce'. Ovo je verovatno bio najdramatičniji završetak. Nikada ; nisam morala da se trkam sa vremenom. Igrajući tenis, navikli smo da nemamo sat, ali danas sam osetila pritisak i drago mi je što nisam izabrala košarku", rekla je Gof posle meča.

Gof će u četvrtfinalu igrati protiv sunarodnice Džesike Pegule, četvrte teniserke sveta. Obe teniserke će se u tom meču boriti za svoje prvo polufinale na Vimbldonu.