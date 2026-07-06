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Arina Sabalenka završila je učešće na Vimbldonu porazom od Naomi Osake rezultatom 6:2, 7:6.

Beloruska teniserka je na konferenciji za medije otvoreno, bez dlake na jeziku, priznala da je odigrala daleko ispod svog nivoa, ali je i sportski čestitala protivnici koja ju je potpuno nadigrala.

„Očigledno je da nisam zadovoljna kako sam igrala, ali Naomi me je prosto oduvala sa terena. Imala sam osećaj da igra na neverovatnom nivou. Dala sam sve od sebe, ali, nažalost, ove godine nije suđeno“, započela je Sabalenka.

1/4 Vidi galeriju Rolan Garos - Arina Sabalenka Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, JEAN CATUFFE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, MUSTAFA YALCIN / AFP / Profimedia

Iako je ove sezone već tri puta pobedila Osaku na različitim podlogama, Arina smatra da je danas presudio miks podloge i sjajne forme njene rivalke.

„Nisam odigrala svoj najbolji tenis, dok je ona verovatno odigrala meč života. To se dešava u sportu. Nekada izađete na teren, uradite sve što je u vašoj moći, i opet izgubite. Svaka čast Naomi, želim joj sve najbolje.“

U svom prepoznatljivom, direktnom stilu, Sabalenka je prokomentarisala činjenicu da je pred medije izašla izuzetno brzo nakon završetka meča.

„Nemam nikakve emocije trenutno (smeh). Znam samo da sam se bolje kontrolisala nego prošle godine. Ako ste očekivali neke zabavne priče od mene, žao mi je, to se neće desiti. Odgovori će biti kratki. Uprskala sam ove godine. Sledeće ću se potruditi da budem bolja.“

Za teniserku poznatu po razornim udarcima, osećaj da je sa druge strane mreže neko jači bio je prilično neobičan.

„Čudan je osećaj, iskreno. Da sam igrala makar malo bolje... Moj nivo je danas bio užasno nizak, a ona se osećala sjajno. Kako je meč odmicao, ja sam se osećala sve gore, a ona sve sigurnije. Pogađala je udarce potpuno rasterećeno, dok ja nisam mogla. Možda sledeći put moram nešto da promenim u samoj pripremi meča.“

Na pitanje da li lakše podnosi poraze u kojima ima kontrolu ili ovakve gde se oseća bespomoćno, odgovorila je uz osmeh:

„Ne znam. I jedno i drugo je užasno. Više volim da pobeđujem.“

Novinare je zanimalo kako Sabalenka vidi sebe u ovom trenutku i da li se oseća kao svetski broj jedan, s obzirom na tešku eliminaciju.

„Oh, to čuveno pitanje... Pogledajmo zvaničnu listu – trenutno jesam broj jedan. Što se tiče nivoa igre, danas svakako nisam bila najbolja na svetu. Juče jesam. Iskreno, u ovom trenutku uopšte ne želim da razmišljam o rang listi. Samo želim da odem, potpuno se napijem, zaboravim na tenis i pokušam da se vratim u bolju formu”, kaže ona, što je napredak u odnosu na Pariz, kada je spomenula i “napuštanje tenisa” (ali više u afektu).

Ovo je ujedno i prvi put nakon više od šest godina da je Beloruskinja eliminisana sa nekog Grend slema bez osvojenog seta (u dva seta).

„To je zapravo dobra statistika, zar ne? Sve je u redu. Vratiću se jača. Za naredni turnir krećemo da gradimo sve ispočetka“, optimistična je Sabalenka.

Za kraj, prokomentarisala je i situaciju nakon meč lopte, kada je u afektu lopticu ispucala daleko van stadiona.

„Rekla sam da sam pokazala poštovanje prema travnatoj podlozi jer nisam lupala reket o nju. Ali da, lopticu jesam ispucala, mislim čak van stadiona. Vidite da sam se ipak dobro kontrolisala“, zaključila je prva zvezda turnira uz prepoznatljiv osmeh.