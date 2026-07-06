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"Roman je pročitan", a u tom prvom setu je baš delovalo da će biti teško protiv inspirisanog Romana Safijulina.

Srpske medije je interesovalo da čuju - da li je to momenat koji je prelomio čitav meč u kome je Novak Đoković slavio sa 3:0?

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković na meču sa Safijulonom Foto: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia

Uslovi nisu bili ni malo laki, bilo je užasno vruće, vetar u jednom trenutku počeo da duva. Jesi li imao problem sa očima zbog sočiva ili nešto drugo? – glasilo je naredno pitanje za Novaka na srpskoj konferenciji za medije.

Novak Đoković pauzira na trenutak da sumira utiske, pa nastavlja:

“Uvek imam problem uvek sa pozicijom sunca na početku meča u tom terminu, oko 1-2 popodne - kada je sunce direktno u nabačaju loptice sa jedne strane. U očima mi ostane senka, pa zatim dva gema ne mogu da vidim loptu normalno – i to me prati tokom cele karijere. Da li je to zbog svetlih očiju ili nečega drugog, ne znam - ali tako je kako je. Duvao je vetar jako čitav meč. Mi smo to na terenu najviše osećali, na tribinama možda i ne - ali s jedne strane si imao osećaj kao da igraš protiv dva igrača. Dosta je brejkova je nastalo baš sa te strane kada igraš protiv vetra, a on je bio dosta onako agresivan, igra čisto, igra brzo - i trebalo mi je vremena da se naviknem na njegov ritam igre i na njegovu brzinu loptice. Drugačije kad nisi igrao protiv njega neko vreme, iako se dobro poznajemo”, ističe Novak.

“On je počeo poprilično samouvereno. Mislio sam da će ga prelomiti drugi set, da će malo da popusti u tom trećem, ali je tražio taj medicinski tajmaut I vratio se u meč. Igrao je odlično i dobio taj treći – pa je jedan brejk je bio dovoljan da uzmem četvrti. U četvrtom setu sam malo počeo bolje da igram sa osnovne linije, a ono što me je vadilo ovaj iz teških situacija je servis. Servis je bio dosta dobar, i video sam u statistici da sam imao preko 80% ubačenog prvog servisa u drugom setu i poprilično visok procenat ubačenog servisa uopšte. Trudio sam se da koristim i uglove i varijacije i da idem na mrežu jer se nisam osećao baš dominantno sa osnovne linije s njim, već naprotiv. Morao sam malo da promenim promenim igru, promenim taktiku i izbacim ga iz iz ritma, da mu malo odigram malo prljavije, promenim tempo i to je uspelo na kraju”, objašnjava nam on.