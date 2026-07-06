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Novak Đoković nastavlja pohod ka novoj tituli na Vimbldon, gde će u četvrtfinalu odmeriti snage sa Feliks Ože-Alijasim.

Njihov meč zakazan je na Centralnom terenu i trebalo bi da počne u utorak oko 16 časova, ali će tačan termin zavisiti od trajanja ženskog četvrtfinala između Džesika Pegula i Koko Gof, koje na teren izlaze od 14.30.

Đoković će protiv Ože-Alijasima pokušati da izbori plasman u polufinale najprestižnijeg teniskog turnira na svetu i nastavi borbu za još jedan grend slem trofej.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković na meču sa Safijulonom Foto: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia

A, onda spektakl - ako pobedi Novak će u polufinalu igrati protiv boljeg iz meča Siner - Struf. Nema sumnje da svi verujemo u epsko polufinale Đoković - Siner. Ako do toga dođe, taj meč će se pamtiti...