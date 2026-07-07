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Novak Đoković danas nastavlja pohod ka novoj tituli na Vimbldonu, a njegov rival u četvrtfinalu je Feliks Ože-Alijasim.

Njihov meč zakazan je na Centralnom terenu i trebalo bi da počne u utorak oko 16 časova, ali će tačan termin zavisiti od trajanja ženskog četvrtfinala između Džesika Pegula i Koko Gof, koje na teren izlaze od 14.30.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković na meču sa Safijulonom Foto: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Tenis.

Ako pobedi, Novak će u polufinalu igrati protiv boljeg iz meča Siner - Struf. Nema sumnje da svi verujemo u epsko polufinale Đoković - Siner. Ako do toga dođe, taj meč će se pamtiti...