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Italijanski teniser Flavio Koboli plasirao se danas u četvrtfinale Vimbldona u Londonu, pošto je pobedio šestog igrača sveta Australijanca Aleksa de Minora posle tri seta, 7:5, 7:6, 6:3.

1/9 Vidi galeriju Flavio Koboli Foto: Printskrin/Instagram

Koboli, 10. teniser sveta, pobedio je posle dva sata i 34 minuta.

Teniseri su u prvom setu osvajali gemove na svoje servise sve do 11. kada je Koboli napravio brejk i poveo 6:5. On je posle toga osvojio gem na svoj servis i poveo u meču.

U drugom setu teniseri su napravili po dva brejka i odigran je taj-brejk, koji je Koboli dobio 7:4.

De Minor je dobro počeo treći set i poveo 2:0, ali je Koboli vratio brejk i izjednačio na 2:2.

Australijski teniser je odmah vratio brejk za novo vođstvo, ali je Koboli posle toga pojačao i vezao je dva brejka za 5:3. Posle toga je osvojio gem na svoj servis i posle prve meč lopte plasirao se u četvrtfinale.

Koboli će igrati protiv boljeg iz duela Grigora Dimitrova iz Bugarske i domaćeg igrača Artura Ferija.