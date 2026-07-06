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Italijanska teniserka Džasmin Paolini plasirala se danas u četvrtfinale Vimbldona u Londonu, pošto je pobedila 32. teniserku sveta Aleksandru Ealu sa Filipina posle tri seta, 6:4, 4:6, 6:3.

Ona je četiri puta oduzela servis protivnici, koja je napravila tri brejka.

Džasmin Paolini Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, marco iacobucci / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, TIZIANA FABI / AFP / Profimedia

Paolini će igrati protiv Ukrajinke Marte Kostjuk, koja je pobedila Amerikanku Ešlin Kruger 6:4, 6:4.

U četvrtfinalu je i Belgijanka Eliz Mertens, koja je pobedila Čehinju Mariju Bouzkovu 6:4, 6:4.

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