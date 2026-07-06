Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka u dublu Ana Danilina iz Kazahstana nisu danas uspele da se plasiraju u četvrtfinale Vimbldona u Londonu, pošto su izgubile od estonsko-meksičkog para Ingrid Nil i Đulijane Olmos posle tri seta, 7:5, 4:6, 4:6.
VIMBLDON
KRAJ ZA SRPKINJU U LONDONU: Krunić i Danilina izgubile u osmini finala Vimbldona
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Danilina i Krunić bile su treći nosioci, a izgubile su posle dva sata i 47 minuta.
Aleksandra Krunić i Ana Danilina, finale Australijan opena Foto: Ma Ping / Xinhua News / Profimedia, Hu Jingchen / Xinhua News / Profimedia
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U prvom setu dublovi su osvajali gemove na svoje servise sve do poslednjeg 12. kada su Krunić i Danilina napravile brejk i povele u meču.
Nil i Olmos su uzvratile u nastavku, napravile su po jedan brejk, u sedmom gemu drugog i devetom gemu trećeg seta i posle prve meč lopte plasirale su se u četvrtfinale.
Njihove protivnice biće Kineskinje Sinju Đijan i Ifan Sju.
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