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Danilina i Krunić bile su treći nosioci, a izgubile su posle dva sata i 47 minuta.

1/4 Vidi galeriju Aleksandra Krunić i Ana Danilina, finale Australijan opena Foto: Ma Ping / Xinhua News / Profimedia, Hu Jingchen / Xinhua News / Profimedia

U prvom setu dublovi su osvajali gemove na svoje servise sve do poslednjeg 12. kada su Krunić i Danilina napravile brejk i povele u meču.

Nil i Olmos su uzvratile u nastavku, napravile su po jedan brejk, u sedmom gemu drugog i devetom gemu trećeg seta i posle prve meč lopte plasirale su se u četvrtfinale.

Njihove protivnice biće Kineskinje Sinju Đijan i Ifan Sju.