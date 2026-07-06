Noskova, 12. teniserka sveta, pobedila je posle sat i 33 minuta.
Tenis
AMERIKANKA NIJE MOGLA NIŠTA! Noskova u četvrtfinalu Vimbldona
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Češka teniserka Linda Noskova plasirala se večeras u četvrtfinale Vimbldona u Londonu, pošto je pobedila 22. teniserku sveta Amerikanku Medison Kiz posle dva seta, 6:4, 7:6.
Teniserke su u prvom setu osvajale gemove na svoje servise sve do poslednjeg 10. kada je Noskova napravila brejk i povela u meču.
Naomi Osaka na Vimbldonu 2026 Foto: ISI Photos / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia
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U drugom setu teniserke su napravile po brejk i odigran je taj-brejk, koji je Čehinja dobila 7:2, posle prve meč lopte.
Njena protivnica biće Belgijanka Eliz Mertens.
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