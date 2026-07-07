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Novak Đoković neće početi duel protiv Feliska Ože-Alijasima u četvrtfinalu Vimbldona od 16 časova po srpskom vremenu u utorak, kako je to bilo prvobitno planirano.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković na meču sa Safijulonom Foto: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia

Njih dvojica su trebala na teren posle meča u kome se sastaju Džesika Pegula i Koko Gof.

Međutim, organizator je u sitne sate promenio plan. Glavni razlog je čuveno pravilo o policijskom času koje važi u Londonu.

Duel Lehečke i Zvereva nije završen do 23 časa po lokalnom vremenu (ponoć po srpskom), pa su morali da prekinu meč. U trenutku prekida rezultat je bio 2:0 za Zvereva u setovima, a u trećem setu je bilo 3:3.

Organizator je odlučio da nastavak ovog meča postavi pre meča Novaka i Feliksa, tako da će taj meč početi kasnije od predviđenog.