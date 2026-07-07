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Ako bismo sažimali izjave Novaka Đokovića posle teške pobede nad sjajnim “bejslajnerom” Safijulinom - prethodna rečenica bi bila dovoljna.

Naravno, to nije uopšte tačno - već predstavlja verbalni način na koji se Novak bori protiv pritiska imperativa osvajanja čežnjom okovane 25. Grend Slem titule, najvećeg rekorda i izazova u Novakovoj karijeri posle nadmašivanja trofejnog skora Federera i Nadala. Ako bi neko sada sporio da 24. titule Margaret Kort nemaju ni izbliza tu tenisku težinu kao uspesi Đokovića - sa kim danas propovednica Pentakostalne crkve deli prvo mesto po broju osvojenih Slemova svih vremena - ni to Novaka ne bi previše interesovalo, jer (samo) on zna koliko je taj cilj velika motivacija za njega. Potencijalno najstariji vimbldonski šampion u istoriji muškog singla igra vanvremenski tenis i dalje, a nekoliko aspekata njegovih dosadašnjih nastupa na aktuelnom turniru sklapa mozaik ciljeva u strategiji pred treći meč sa Feliksom Ože Alijasimom. Alijasim je najozbiljniji protivnik za “najvećeg svih vremena” do sada - trenutno najvišeg plasmana u njegovoj karijeri (4), gde obojica imaju po jednu pobedu (Novak onu pravu, turnirsku - na Mastersu u Rimu davne 2022. godine), u sezoni u kojoj Kanađanin ima toliko poraza (30-13) koliko Novak pobeda u odigranim mečevima (13-4).

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković na meču sa Safijulonom Foto: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia

U najsvežijem meču protiv Safijulina, videli smo kako Novak „pali motore” kada je najvažnije. Iako je Rus u dotadašnjem toku turnira imao statističku prednost kada je u pitanju ritern na prvi servis (ubacio je 62% riterna naspram Novakovih 53% i osvojio 29% poena na prvi ritern naspram Đokovićevih 23%), slika se dramatično menjala kada pritisak dostigne tačku usijanja. Đoković je demonstrirao izuzetnu mentalnu čvrstinu na brejk loptama - ubacivši čak 79% riterna na drugi servis, dok mu je procenat ukupnog riterna u igri u tim ključnim momentima bivao neverovatnih 80%. Od kreiranih brejk prilika, Srbin je realizovao tačno 50%.

U figurativnom smislu, Đoković je predstavljao pravi “bedem” na sopstvenom servisu, osvojivši čak 97% svojih servis gejmova (34 od 35) u prva dva kola Vimbldona, uz samo dve napravljene duple servis greške. Posebno je impresivan podatak da je dobio svih pet poena na svoj drugi servis kada se suočavao sa brejk loptama.

Đokovićev „recept” za sigurno osvojen gem nam govori da - ukoliko Novak osvoji prvi poen u svom servis gemu – taj gem je praktično završen. Đoković je protiv Cicipasa osvojio prvi poen u 26 od svoja 35 servis gejmova, i svaki put kada je uzeo taj uvodni poen, uspešno je osvojio i ceo gejm.

Takođe, sedmostruki šampion je dobio 78% (49 od 63) odlučujućih poena na svoj servis (što obuhvata spasene brejk lopte i realizovane gejm lopte), što je daleko iznad proseka turnira u muškom singlu.

Hirurška preciznost i uspešnost serviranja pod pritiskom demonstrirani su već u prvom i drugom kolu protiv sjajnog Kineza Jibing Vua i Stefanosa Cicipasa. Čak 84% njegovih prvih servisa sletelo je unutar pola metra od same linije kada je servirao sa “đus strane”, a sa “prednost strane” preciznost je iznosila vrhunskih 72%. Kada je bilo najteže, Đoković se oslonio isključivo na svoj prvi servis, spasivši neverovatnih 10 od 11 brejk lopti sa kojima se suočio.

Đoković veoma dobro zna da je Ože-Alijasim mnogo kvalitetniji protivnik u igračkom, fizičkom i mentalnom smislu od svih dosadašnjih, koji je do sada u mečevima bivao u stanju da osvoji svih šest poena na svoj servis kada je rezultat bio 30:30 ili 40:40, osvajao svaki servis-gem u kome je gubio sa 0:15 na samom startu (7/7), kao i čak 81% (13/16) odlučujućih poena na svoj servis - što predstavja procenat spašenih brejk lopti i realizovanih gem lopti na sopstveni servis. Kada oseća da je u meču, Kanađanina je skoro nemoguće pobediti - a korekcije u periodima lošije igre sprovodi metodično i dugoročno, što znači da se stvorene šanse protiv njega moraju koristiti da bi se tada ostajalo korak ispred protivnika.

1/9 Vidi galeriju Novak Đoković - Artur Rinderkneš, 3. kolo Vimbldona Foto: Glyn KIRK / AFP / Profimedia, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Zbog toga je Novak i spominjao da mora da popravi igru sa osnovne linije, jer ako se u tom segmentu Feliks “okuraži”, veoma teško će Đoković uspevati da protiv bržeg i dužeg protivnika to nadoknadi servis-volej igrom i češćim izlascima na mrežu kao što je to bio slučaj protiv Safijulina. Ako Đoković bude mogao da iznese veći procenat u razmenama do 5 udaraca - to bi bilo sjajno, ali je realno da će pobeda morati biti stvarana u relijima između 5 i 9 udaraca, da ne bi došlo do prevelike potrošnje energije protiv mlađeg izazivača.

Servis mora da bude barem na nivou iz četvrtog seta protiv Rusa - što bi u slučaju narednog meča bilo realizacija prvog od oko 80 posto, osvajanje poena ne manje od 75% i preko 70% osvojenih poena na drugom servisu - a oko 35-40% osvojenih poena na ritern. Ovo se sve mora podupreti sjajnom igrom na mreži i unutar servis-polja, maksimalnom fizičkom agilnošću i mentalnim fokusom da se šanse optimalno realizuju i meč ne produžuje na više od 3 - odnosno 4 seta unutar 3 - 3 i po sati trajanja.

Sve ostalo bilo bi veoma rizično po uspeh u ovom meču, ali takođe istovremeno važno - finale pred finale sa najverovatnijim protivnikom Janikom Sinerom u petak.

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