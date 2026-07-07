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U delu današnjeg programa mečeva u muškom singlu koji nije pretrpeo izmene jučerašnjom prvom aktivacijom “policijskog časa” na Centralnom terenu, na Terenu broj 1 aktuelni šampion Janik Siner juriša na svoje treće polufinale u Londonu – a na putu mu stoji protivnik kojeg je malo ko očekivao u ovoj fazi turnira. Svetski broj 74, Jan-Lenard Štruf, postao je sa 36 godina najstariji debitant u četvrtfinalu jednog Grend slema u Open eri. Ukoliko danas napravi senzaciju i eliminše Sinera, postaće i najstariji teniser u istoriji koji je prvi put stigao do polufinala na najvećim turnirima. Da bi to ostvario, moraće da upiše prvu pobedu nad vodećim na ATP listi, i to iz sedmog pokušaja. Siner, sa druge strane, cilja svoje 10. Grend slem polufinale. Italijan je samo jednom u karijeri poražen na Grend slemovima od igrača tako niskog ranga kao što je Štruf – bilo je to na Rolan Garosu 2023. godine, kada ga je u drugom kolu izbacio još jedan Nemac, tada 79. teniser sveta Danijel Altmajer.

Kako Zverev i Lehečka nisu završili svoj meč pre 22 časa uveče – to će morati da urade u drugom terminu dana na Cetralnom terenu (2:0 za Sašu, 3:3 u trećem) – pa su nadanja da će aktuelni ujedno biti i završni set kako bi svoj meč mogli da počnu Kanađanin Feliksa Ože-Alijasim i sedmostruki šampiona Vimbldona, Novaka Đoković. Ože-Alijasim je izjednačio svoj najbolji rezultat na Vimbldonu plasmanom među osam najboljih, što mu je pošlo za rukom i 2021. godine. Trijumfom u današnjem meču domogao bi se svog trećeg Grend slem polufinala i izjednačio kanadski rekord po broju polufinala u singlu, koji trenutno drže Euženi Bušar i Miloš Raonić. Mladost je možda na strani Kanađanina, ali Đoković poseduje zastrašujuće iskustvo u ovoj fazi takmičenja, uz preoteti rekord po broju pobeda (106) od osmostrukog osvajača turnira Rodžera Federera. Pobeda srpskog asa ovog popodneva značila bi plasman u njegovo rekordno 15. vimbldonsko polufinale, a čak 55. na Grend slem turnirima uopšte. Takođe, Novak bi se plasirao među četiri najbolja u Londonu osmi put uzastopno, čime bi postavio novi apsolutni rekord po dužini niza polufinala u muškom singlu na Vimbldonu.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković na meču sa Safijulonom Foto: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia

Siner i Štruf su do sada tri puta igrali jedan protiv drugog, a ovo će im biti drugi meč na travnatoj podlozi i prvi na Grend Slem sceni. Siner je dobio sva tri prethodna okršaja, odigrana između marta i juna 2024. godine, uključujući i dramatičnu pobedu u taj-brejku odlučujućeg seta na travi u Haleu. Svetski broj jedan je samo jednom izgubio Grend slem meč od igrača ranga Nemca (br. 74) – od njegovog zemljaka Altmajera (br. 79) na Rolan Garosu 2023. Najniže rangirani teniser koji je ikada pobedio Sinera na Vimbldonu je Marton Fučovič (tada 48. na svetu), u prvom kolu 2021. godine. Janik hita ka svom 10. Grend slem polufinalu i status tek četvrtiog aktivnog tenisera sa dvocifrenim brojem Grend Slem polufinala (10), pridruživši se Đokoviću, Aleksanderu Zverevu i Alkarazu. Siner traži i svoju 98. pobedu na Grend slemovima u Londonu, na za njega drugom najuspešnijem Grend Slemu po broju pobeda, odmah iza Australijan Opena (gde ima tri polufinala, dok na ostala tri slema ima po dva).

1/11 Vidi galeriju Janik Siner - Miomir Kecmanović, Vimbldon, prvo kolo Foto: Ben Whitley / PA Images / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Štruf u svom 12. Učešću na Vimbldonu danas traži svoju prvu pobedu protiv svetskog broja 1. Do sada ima skor 0-6 protiv lidera na listi – pet puta je gubio od Đokovića između 2019. i 2021. godine, dok ga je Siner zaustavio u četvrtfinalu Halea 2024. Najveći uspeh na ATP turneji mu je ostvaren protiv Danila Medvedeva (tada br. 2) u Haleu 2021, dok mu je na Grend slemovima najveća pobeda ona protiv Andreja Rubljova (tada br. 7) u prvom kolu Rolan Garosa 2021.

Štruf želi da postane tek peti Nemac u Open eri koji je stigao do vimbldonskog polufinala – posle Borisa Bekera (rekordnih 9 polufinala), Mihaela Štiha (1991. i 1997), Rajnera Šitlera (2008) i Tomija Hasa (2009). Ukoliko i Štruf i Zverev prođu u polufinale, to će biti tek treći put u Open eri da više nemačkih tenisera igra u polufinalu muškog singla na jednom Grend slemu – i drugi put na Vimbldonu, nakon 1991. godine kada su to učinili Beker i Štih (isti duo je to uspeo i na Rolan Garosu 1991).

Ako Štruf prođe u polufinale iz svog 12. pokušaja na Vimbldonu, izbiće na drugo mesto u Open eri po broju pokušaja pre prvog polufinala u Londonu, odmah iza Jonasa Bjorkmana. Štruf takođe cilja status najstarijeg igrača koji je stigao do svog prvog polufinala na Vimbldonu u Open eri. Sa druge strane, ukoliko danas pobede i Štruf i Đoković (39 godina i 51 dan), biće to tek treći put u Open eri da su se dvojica ili više igrača od 35 ili više godina plasirala u polufinale muškog singla na jednom Grend slemu. Prethodno se to desilo na Australijan Openu 1972. (Anderson i Rouzvol) i na Vimbldonu 2022. godine (Đoković i Nadal).

Samim plasmanom u četvrtfinale na svom 12. Vimbldonu, Štruf je izbio na deobu prvog mesta u Open eri po broju pokušaja pre prvog vimbldonskog četvrtfinala – izjednačivši se sa Arnoom Klemanom (2008) i Mihailom Južnjim (2012). Ljubitelji tenisa u Srbiji u ovim okolnostima simpatišu Nemca I listom se nadaju da će popularni “Štrufi” naći na sledećoj stepenici svog neverovatnog uspona na ovogodišnjem Vimbldonu – i polufinalu protiv Đokovića za nastavak “rivaliteta” u kome Novak vodi sa apsolutnih 8:0.

Novak Đoković i Feliks Ože-Alijasim ukrstiće rekete po treći put u karijeri, ali ovo će biti njihov prvi istorijski okršaj na jednom Grend slemu, kao i prva bitka na travnatoj podlozi. Zanimljivo je da su oba prethodna meča odigrali još 2022. godine. Ovo je tek drugi duel Top 10 tenisera u muškom singlu na ovogodišnjem Vimbldonu, nakon što je u ponedeljak Flavio Koboli (10. nosilac) eliminisao Aleksa de Minora (6. nosilac) u osmini finala.

Foto: EPA/SEBASTIEN NOGIER

Kanađanin po treći put u karijeri igra protiv Top 10 igrača na Vimbldonu. Prethodna dva puta to je doživeo 2021. godine – tada je u osmini finala šokirao Aleksandera Zvereva (6. na svetu), da bi u četvrtfinalu poklekao pred Mateom Beretinijem (9. na svetu). Na ATP turneji protiv Top 10 igrača ima odnos pobeda i poraza 26-49, a na Grend Slemovima sveukupno ima takođe prilično skroman skor od 3-8. Pored pomenutog uspeha protiv Zverevu u Londonu, prošle godine je na Ju Es Openu srušio Zvereva (tada 3. na svetu) u trećem kolu i De Minora (8. na svetu) u četvrtfinalu. Na travnatoj podlozi: Ima pozitivan skor 3-2 protiv najboljih na svetu, ali mu je ovo mu je tek drugi takav meč na travi još od Vimbldona 2021. U tom periodu izgubio je jedini duel od Tejlora Frica (7. na svetu) u polufinalu Štutgarta 2025. godine.

Feliks Ože-Alijasim Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Novak Đoković na Vimbldonu ima istorijski skor od 13-7 protiv Top 10 tenisera. Međutim, Srbin u ovaj meč ulazi sa nekarakterističnim nizom od tri uzastopna poraza od Top 10 igrača u Ol Ingland Klubu, i to: poraz od Karlosa Alkaraza (1) u kultnom finalu 2023., pa opet protiv Španca (3) u finalu 2024, i napokon poraz od Janika Sinera (1) u prošlogodišnjem polufinalu (2025). Pre tog finala 2023. godine, Đoković je vezao čak 9 uzastopnih pobeda protiv Top 10 igrača u Londonu, a poslednji poraz pre Alkaraza naneo mu je Endi Marej (2) u legendarnom finalu 2013. godine.

U tekućoj 2026. sezoni, Novak je odigrao tri meča protiv Top 10 rivala i dobio dva – sva tri na Australijan Openu početkom godine. Tamo je u četvrtfinalu savladao Lorenca Muzetija (5) nakon predaje Italijana zbog povrede desne noge pri Novakovom vođstvu od 2:0, zatim je u polufinalnom trileru u pet setova srušio Janika Sinera (2), pre nego što je u velikom finalu izgubio od Karlosa Alkaraza (1). Kada se podvuče crta na globalnom nivou, Novakova statistika je prosto impresivna. Na Grend slemovima protiv Top 10 ima 74 pobede i 38 poraza, a ukupno na ATP turneji neverovatnih 265 pobeda i 121 poraz.

Da bi Đoković opravdao renome “najvećeg svih vremena” u možda jednom od najvažnijih mečeva u njegovoj karijeri u direktnom i prenesenom smislu – moraće da servira izuzetno uspešno i precizno u oba slučaja, a zatim da bude spreman da – ukoliko ne osvoji brze poene u kratkim razmenama – da se osloni na neuporedivo iskustvo kako bi u datom trenutku ili iznenadio Ože Alijasima, ili ga izveo iz zone komfora i uverljivo iskoristio izgrađene prilike za poen. Najbolji riterner u istoriji ovog sporta zna da će Kanađanin nastojati da ne jurca u hiperagresivnost – već da produžava poene kako bi iznurivao Đokovića, pa bi Novak morao da nađe zaista delotvoran ključ kako bi “zaključavao” Ože Alijasima u što kraćim razmenama i pasivnim pozicijama na terenu koje bi Novaku otvarale koridor za vinere.

Odlučno, osokoljeno i odlično – formula je za uspeh našeg asa u današnjem meču, a ako tako bude – i nadalje do istorijske dvadeset pete.

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