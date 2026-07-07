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U spektakularnim četvrtfinalima singla kod dama, program na Centralnom terenu otvaraju Džesika Pegula (4) protiv Koko Gof (7).

Iako Pegula vodi sa 5-3 (1-1 na travi), ovo im je tem prvi okršaj na Grend slemovima.

Četvrta nositejka turnira igra svoj 30. Grend slem, a plasmanom u četvrtfinale kompletirala je učešća među osam najboljih na sva četiri najveća turnira. Pegula želi da postane prva igračica u Open eri koja je stigla do svoja prva četiri Grend slem polufinala nakon što je napunila 30 godina. Takođe, prva je igračica u Top 5 nosilaca na Vimbldonu sa više od 32 godine još od Serene Vilijams 2016. godine. Ako osvoji titulu, nakon Čarlstona (šljaka) i Dubaija (beton), postaće tek treća igračica od 1990. godine koja je u dve uzastopne sezone osvajala titule na svim podlogama – podvig koji su pre nje napravile samo Žistin Enan i Štefi Graf.

Foto: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Ovo joj je 10. Grend slem četvrtfinale u karijeri, a trenutni skor joj je 3-6. Prošlog meseca je igrala finale Berlina na travi gde je poražena od još jedne sjajne četvrtfinalistkinje ovde – Čehinje Noskove.

Sa druge strane mreže biće sedma nositeljka i dvostruka Grend slem šampionka (Ju Es Open 2023, Rolan Garos 2025) – a da li je ovim Koko konačno probila vimbldonsko prokletstvo?

Nakon tri eliminacije u osmini finala (2019, 2021, 2024), Gof je konačno u četvrtfinalu Vimbldona, čime je postala najmlađa teniserka koja je stigla do četvrtfinala na sva četiri Slema od Ige Švjontek (2023), i najmlađa Amerikanka kojoj je to uspelo još od Serene Vilijams 2001. godine. Gof ove sezone ima neverovatan skor od 14-8 u mečevima koji se igraju u tri seta, po čemu je apsolutni lider na WTA turneji. Poslednji put je pobedila Pegulu prošle godine u finalu Vuhana, a na travi želi osvetu za poraz u Berlinu 2024. godine.

1/9 Vidi galeriju Koko Gof na meču protiv Elene Svitoline Foto: Dita Alangkara/AP

U reprizi finala turnira od pre 2 nedelje u Bad Homburgu publika će u drugom terminu dana na Terenu 1 pozdraviti Japanku Naomi Osaku (14) protiv osvajačice tog turnira Karoline Muhove (10), gde se dosadašnji skor zaustavio na egalu – 3:3!

Četvorostruka Grend Slem šampionka igra turnir života na podlozi koja joj istorijski nikada nije ležala. Ovo joj je prvo vimbldonsko četvrtfinale za Osaku u karijeri. Kada Naomi stigne do četvrtfinala na Grend slemu, ona ih ne gubi – uz do sada savršeni skor od 5-0! Poslednji put je igrala četvrtfinale na Ju Es Openu 2025. godine, kada je savladala upravo današnju rivalku, Karolinu Muhovu. Osaka je u osmini finala srušila prvu igračicu sveta Arinu Sabalenku, što joj je prva Top 10 pobeda u 2026. godini i ukupno 15. u karijeri. Japanka ima priliku da postane tek druga žena iz svoje zemlje u polufinalu Vimbldona, nakon Kimiko Date kojoj je to pošlo za rukom daleke 1996. mudre godine.

1/5 Vidi galeriju Naomi Osaka na Vimbldonu 2026 Foto: ISI Photos / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Moćna češka mašina Karolina Muhova igra svoje treće četvrtfinale u Londonu (nakon 2019. i 2021.), a Vimbldon je jedini Grend slem na kojem još uvek nije osetila slast polufinala. Muhova ove godine igra izvanredno protiv najboljih, sa skorom 8-5 protiv Top 20 igračica. Već je osvojila dve titule ove sezone (Doha i Bad Homburg), dok je u Štutgartu poražena u finalu od Ribakine. Pre samo nedelju dana, Muhova i Osaka su igrale finale na travi Bad Homburga. Karolina je uzela titulu nakon što joj je Osaka predala meč zbog povrede, pa ovaj duel ima dodatnu težinu i miris osvete. Današnjom pobedom bi Muhova postala tek četvrta Čehinja u Open eri sa polufinalima na sva četiri Grend slema, čime bi se pridružila turskim ikonama Hani Mandlikovoj, Jani Novotnoj i Karolini Pliškovoj. U meču dve karakterno potpuno drugačije igračice – sigurno pobeđuje raznovrsnost i sva lepota tenisa!

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