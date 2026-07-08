Slušaj vest

Britanski teniser Artur Feri plasirao se u polufinale Vimbldona pošto je savladao Italijana Flavija Kobolija sa 3:0 (6:4, 7:6(4), 6:0).

Feri je na Vimbldon došao kao 114. teniser sveta, a sem ljubitelja "belog sporta" malo je ko za njega uopšte znao.

Prvi set protekao je u prilično izjednačenoj borbi u kojoj je i Koboli mogao do brejka, ali je Feri u 10. gemu iskoristio trenutak da uzme gem na servis rivala i povede u setovima.

Drugi set bio je daleko najneizvesniji budući da je rešen tek u taj-brejku, a obojica aktera uzimala su u ovom delu igre gemove na servis rivala.

Igra Kobolija se u potpunosti raspala u trećem setu budući da je Feri sa dva rana brejka stigao do ubedljive prednosti od 3:0.

To je bio jasan signal da je Feri utro put ka pobedi, a do kraja meča ostavio je Kobolija sa nulom, zakazavši duel protiv Zvereva za finale Vimbldona.

Ne propustiteTenisNOVAK ĐOKOVIĆ OTVORIO DUŠU POSLE EPSKOG MEČA NA VIMBLDONU: "Sve u svemu, kada se podvuče crta, sa 39 godina igrati na način..."
Novak Đoković
TenisIMA NEKA TAJNA VEZA! Đoković, Vimbldon i fudbalski Mundijal - kombinacija za slavlje i trofeje! Može li Novak da nastavi nestvaran niz?!
Novak Đoković
TenisPOZNATI SRPSKI TENISER NAŠAO MIR U VELIKOJ SVETINJI: Predao se pravoslavlju i veri u Boga!
Miomir Kecmanović
Tenis"TENISKI BENDŽAMIN BATON, REŽIRAO JE ČUDO..." Američki novinar oduševljen Đokovićem: Spomenuo je i NATO bombe, Nadala, Federera... "Vreme je moralo da prikoči!"
Novak Đoković

00:40
Rolan Garos, ulaz u teniski kompleks Izvor: Kurir