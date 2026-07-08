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Britanski teniser Artur Feri plasirao se u polufinale Vimbldona pošto je savladao Italijana Flavija Kobolija sa 3:0 (6:4, 7:6(4), 6:0).

Feri je na Vimbldon došao kao 114. teniser sveta, a sem ljubitelja "belog sporta" malo je ko za njega uopšte znao.

Prvi set protekao je u prilično izjednačenoj borbi u kojoj je i Koboli mogao do brejka, ali je Feri u 10. gemu iskoristio trenutak da uzme gem na servis rivala i povede u setovima.

Drugi set bio je daleko najneizvesniji budući da je rešen tek u taj-brejku, a obojica aktera uzimala su u ovom delu igre gemove na servis rivala.

Igra Kobolija se u potpunosti raspala u trećem setu budući da je Feri sa dva rana brejka stigao do ubedljive prednosti od 3:0.

To je bio jasan signal da je Feri utro put ka pobedi, a do kraja meča ostavio je Kobolija sa nulom, zakazavši duel protiv Zvereva za finale Vimbldona.