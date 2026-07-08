

Nakon meča, pred novinarima je govorio o susretu sa britanskom kraljicom, taktičkom ratu sa Aleksandrom Zverevom, ali i želji da u nedelju – na svoj rođendan – igra veliko finale.

Arture, postao si polufinalista Vimbldona. Da ti je neko to rekao na početku turnira, šta bi mu odgovorio?

ARTUR FERI: “Oduvek sam verovao u sebe i verovao da mogu da budem vrhunski igrač. Ali, naravno, polufinale Vimbldona je nešto sasvim drugo. Išao sam meč po meč, nisam gledao unapred, igrao sam svaki susret sam za sebe i – evo me”, najsmejan je Feri.

Da li si imao osećaj da danas ti napokon diktiraš tempo?

ARTUR FERI: “Kao što sam rekao na terenu, osećao sam se samouverenije jer sam igrao protiv nekoga koga sam već pobedio na velikoj sceni (u Australiji). Meč je bio izuzetno tesan, on je u pojedinim trenucima servirao neverovatno dobro, ali osećao sam da konstantno imam blagu prednost. Ključno je bilo što sam izvukao drugi set, a onda sam priveo meč kraju u trećem!”

Kako je izgledao momenat kada si ugledao kraljicu pred izlazak na Centralni teren?

ARTUR FERI: “Kraljica je prišla da nas pozdravi baš kada smo se spremali da izađemo, predstavila se i meni i Flaviju. Izuzetna je čast igrati pred njom. Na kraju meča me je sačekala i uputila mi divne reči, čestitala mi je i rekla da samo tako nastavim. Rekao sam joj da mi je u nedelju rođendan i da bi bilo sjajno da tog dana igram finale Vimbldona (smeh). Igrati pred teniskim legendama, a sada i pred kraljicom – to je zaista posebno iskustvo”, ushićen je Artur.

U trećem kolu si rekao da ne razmišljaš o tome što si „poslednji preostali Britanac” na turniru. Sada, kada si u polufinalu, osećaš li težinu nacionalnog značaja ovog uspeha i nade cele zemlje?

ARTUR FERI: ““Da, počinjem to da osećam. Taj pritisak će samo rasti sa svakim mečom koji dobijem. Sa druge strane, dobro je što nemam dve nedelje pauze do narednog meča, već sve ide brzo. Ne gledam previše društvene mreže, ostajem u svom “filmu” i samo guram napred.””

Voditelj je spomenuo i uspeh Gorana Ivaniševića, koji je jedini kao primalac posebne pozivnice osvojio Grend slem, iako je to bilo pre tvog rođenja. Znaš li nešto o njegovoj priči?

ARTUR FERI: “Nisam ga nikada upoznao, ali naravno da znam za to i gledao sam reprize tog finala. To je neverovatna priča. Ipak, ne želim previše da spekulišem i gledam predaleko šta bi moglo da bude. Fokusiran sam isključivo na svoj meč u petak, pa ćemo videti”, kaže nam on.

Govorio si ranije o svojim francuskim korenima. Koliko se kulturološki osećaš kao Francuz i da li kod kuće govorite francuski?

ARTUR FERI: “Iskreno, sve manje i manje. Već dugo živim ovde. Da ste mi to pitanje postavili pre 10 godina, verovatno bih rekao da se osećam više kao Francuz nego kao Englez. Sada to uopšte nije slučaj, osećam se kao čist Britanac. Živim ovde, svi moji najbolji prijatelji su ovde, išao sam ovde u školu i ovde treniram. Moji roditelji jesu Francuzi, pa sa njima i rođacima pričam na francuskom, ali moji koreni su sada duboko vezani za London”, objašnjava nam današnji pobednik.

U polufinalu igraš protiv Zvereva, jednog od najboljih servera na svetu. Kako se snalaziš protiv takvih igrača?

ARTUR FERI: To je segment u igri koji sam drastično unapredio – generalno igru u defanzivi, i to da se osećam komforno dok se branim. Kada igrate protiv takvih servera, morate da prihvatite da ćete primiti mnogo aseva i da će pritisak na vaše servis gejmove biti ogroman, jer oni svoje gemove često dobijaju sa lakoćom. Ipak, mislim da sam odličan ritener i pokušaću da izvršim pritisak u tom smislu”, najavljuje nam Feri.

Izbacio si iz takta tri sjajna protivnika zaredom vršeći nemilosrdan pritisak na njih. Veruješ li da to možeš da ponoviš i protiv Zvereva?

ARTUR FERI: “U prethodnim mečevima sam bio u zaostatku, blizu poraza, ali sam uspeo da ostanem u igri, da se borim i nateram ih da se pomuče za svaki poen. Naravno, ovde imam publiku iza sebe, što je ogromna pomoć, naročito na Centralnom terenu. Pokušaću ponovo da iskoristim tu energiju sa tribina u ključnim momentima i prebacim pritisak na Zvereva”, dodaje on.

Ranije si pominjao da osećaš umor u nogama. Kako se osećaš fizički i psihički pred petak?

ARTUR FERI: “Danas je bilo toplije i definitivno sam to osetio. Srećom, meč je trajao tek nešto više od dva sata, što je sjajno za oporavak. Osećam se umorno, i psihički i fizički, i tako je već pet dana. Ali to mi je zapravo podiglo samopouzdanje. Sada znam da mogu da igram i kada sam umoran i pod stresom. U bilo kakvim uslovima, verujem u svoju igru, izaći ću na teren i boriću se. Zverev je ogroman korak napred za mene, ali spreman sam i nemam šta da izgubim”, zaključuje Feri.