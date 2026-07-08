SAŠA ZVEREV: “Naravno – presrećan sam zbog polufinala. Posebno se tako osećam jer je pobeda stigla protiv nekoga kao što je Tejlor, sa kojim sam ozbiljno kuburio u poslednje dve sezone. Ti naši prethodni mečevi su bili prilično jednostrani i uvek su išli na njegovu vodenicu. Izuzetno sam zadovoljan kako sam odigrao danas”, ističe Zverev.

Koliko je ovaj uspeh rezultat tvog sve boljeg snalaženja na travi, a koliko samopouzdanja koje si doneo nakon osvajanja Rolan Garosa?

SAŠA ZVEREV: “Nema sumnje da titula na Rolan Garosu mnogo pomaže, to je neupitno. Ali, isto tako, promenio sam neke stvari u svojoj igri posebno za travu i to ove godine funkcioniše fantastično. Govorio sam o tome i posle prethodnih mečeva – promenio sam poziciju na riternu, kao i generalno pozicioniranje na terenu. Pokušavao sam to i ranijih godina, ali se nikada nisam osećao komforno. Ove godine je priča potpuno drugačija i jako sam zadovoljan zbog toga”, objašnjava Zverev.

U borbi za veliko finale, Zvereva čeka miljenik domaće publike i najveće iznenađenje turnira, Artur Feri.

Tvoj naredni protivnik je momak koji je iznenadio planetu. Koliko znaš o njemu i šta očekuješ od duela sa Britancem na Centralnom terenu?

SAŠA ZVEREV: “Zapravo, prvi put sam ga gledao kako igra početkom godine u Australiji, kada je u prvom kolu pobedio upravo Kobolija. Pratio sam taj meč i još tada sam bio istinski impresioniran. Ima izuzetno čistu tehniku i neverovatno čiste udarce sa osnovne linije. Još tada sam video da se radi o sjajnom teniseru. Naravno da je donekle iznenađenje što je u polufinalu Vimbldona, ali je to apsolutno zaslužio. Pobede koje je ostvario i način na koji se vraćao iz ponora u nekoliko mečeva su sjajni za gledanje. To je prelepa priča.

Što se tiče atmosfere, radujem se tom meču. Svestan sam da će 99% ljudi na stadionu navijati za njega, ali ja uživam u takvom ambijentu. Volim kada je energija na vrhuncu. Britanska publika ovde na Vimbldonu je uvek izuzetno fer. Navijaju glasno, energično, ali uvek gospodski i korektno – i radujem se tom izazovu!”

Feri je stigao do ove faze igrajući rasterećeno, u stilu „nemam šta da izgubim”, čime je šokirao nekoliko favorita. Ti si uglavnom uspešan u izbegavanju takvih senzacija. Kako balansiraš ulogu ogromnog favorita – da izbegneš potcenjivanje, a zadržiš samopouzdanje?

SAŠA ZVEREV: “Verujte mi, imao sam i ja svoj popriličan broj senzacionalnih poraza tokom godina, ali ove sezone je sve u redu. (smeh) Mislim da ljudi generalno previše analiziraju i komplikuju stvari. Na kraju dana, to je samo još jedan teniski meč. Naravno da je ogroman i da je ulog ogroman – igra se za finale Vimbldona, svesni smo toga i on i ja. Ali naučio sam da je tenis samo tenis. Niko neće umreti, ničiji život se neće drastično promeniti nakon tog meča, nastavićemo da živimo. Izaći ću na teren, pokušati da odigram svoj najbolji tenis i to je to”, smiren je Nemac.

S obzirom na to da ga nisi previše gledao, da li ti deluje da je trava podloga na kojoj Feri može da pravi najveće uspehe u karijeri?

SAŠA ZVEREV: “Mislim da je to prilično očigledno, zar ne? Polufinale Vimbldona je izuzetno teško za dostići. Ovo mu je bez sumnje rezultat karijere, a nakon ove nedelje će ući u Top 50 na svetu... Ti rezultati govore sami za sebe, iako je on još uvek novajlija na ATP turu. Možda nas već sledeće godine iznenadi na betonu ili šljaci, to još uvek ne znamo. Ali u ovom trenutku, trava je definitivno njegova teritorija. Moj tim i ja ćemo pogledati video snimke, analizirati njegove mečeve i učiniću sve da se pripremim najbolje što mogu za petak”, zaključuje Zverev.